深澳電廠營運恐釀576人死亡 環保署：學者研究方式待釐清

2018-09-11 16:25

〔記者劉力仁／台北報導〕深澳電廠擴建案引發爭議，綠色和平組織、台大公衛學院、中興大學工學院今天共同發布研究報告，指出若是深澳電廠於2025年營運到2040年，15年之間全台將有576人因深澳排放的PM2.5空氣汙染物引發中風、肺癌、缺血性心臟病...而死亡，其中有145人為早死個案，呼籲政府停止興建深澳電廠；環保署回應，尊重研究內容，但研究方式有待釐清。

環保署空保處表示，綠色和平與學者所發表之健康風險評估，係由空氣品質模式模擬PM2.5濃度推估死亡人數。但其所採GTx空氣品質模擬模型，並不像深澳環差案所採光化網格模式（CAMx）模式，已依空氣品質模式模擬規範規定，進行定性及定量性能評估，並提出性能評估檢核表，模擬結果與測站觀測結果比較，通過性能評估規範。美國模式中心對模式模擬增量也只建議採用AEROMOD。綜整國內外模式模擬專家的意見，GTx模式是否適合用在本健康風險之模擬，實有待釐清。

環保署表示，深澳環差案為環保署95年即審查通過「深澳環評」之變更案件。由於變更內容較原方案大幅降低開發規模與污染排放，不符環境影響評估法施行細則第38條第1項各款所列變更部分造成「加重之影響」，應重辦環評的要件。

另外，「健康風險評估技術規範」於99年4月9日方訂定發布，95年即已通過之深澳環評與後續變更，依法無須辦理健康風險評估，由於本案變更內容的實質影響面較原規劃明顯降低，變更方案的健康風險亦無較原方案加重之理，並不影響相關法規之適用。