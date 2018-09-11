又有航空公司將飛來台灣！柬埔寨航空10/9開航台北─暹粒

2018-09-11 16:41

〔記者陳宜加／台北報導〕又一家新航空公司即將飛來台灣！去年甫成立的柬埔寨航空（Cambodia Airways）宣布，因應台灣推動新南向政策，產業陸續前往柬埔寨設廠，且台灣旅客大幅成長，10月9日將開航台北－暹粒（吳哥）包機，是台灣首條定期往返的航線。

柬埔寨航空表示，初期與天皇旅行社合作以定期包機直航，每週2班往返，票價平日5800、週末8800元含稅；且不只團客，自由行旅客也可以透過旅行社訂位。

柬埔寨航空並計畫11月開航台中─金邊航線，未來開航高雄─金邊。天皇董事長陶世龍表示，台商多來自中南部，前往柬埔寨均須至台北搭機或經香港轉機。

目前台灣往返柬埔寨僅華航、長榮與柬埔寨景成航空營運台北─金邊航線。民航局統計，今年7月共計飛航67個往返航班。暹粒為柬埔寨古都，世界文化遺產吳哥窟吸引大批全球旅客造訪，但台灣尚無定期航線。

陶世龍表示，柬埔寨近年政局穩定、經濟活絡，加上台灣新南向政策放寬簽證申請，讓台灣成為日本以外最吸引柬埔寨旅客的國家，機位需求明顯增加，去年柬埔寨來台旅客人數大幅成長250％、總數約5000人，但柬埔寨現有9家航空公司中，僅景成航空飛台灣。

根據觀光局統計，去年台灣赴柬埔寨旅客達8.2萬人次，創歷年新高；今年1至7月已突破5.5萬人次，較去年同期大幅成長23％。民航局則統計，去年柬埔寨入境台灣共約10.7萬人次，粗估至少有上萬名柬埔寨旅客。

業者也說，華航、長榮受限於航約，無法再增班，柬埔寨航空瞄準台、柬市場，今年初來台招募30名空服員，並成為首家營運台北─暹粒航線的航空公司。目前台灣每年約2.5萬人次前往吳哥，目標成長4成。

今年初曾赴柬埔寨暹粒旅遊的陳小姐認為，開航暹粒十分方便，目前前往暹粒必須轉機，飛行時間長且不方便，有直航班機後，將增加再去柬埔寨旅遊意願。