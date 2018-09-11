大學生送自製桌遊 攜手離島小學愛地球

屏東大學學生與屏大附設實驗小學一起玩桌遊。（記者邱芷柔攝）

2018-09-11 16:43

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大學師培生黃婉禎、王厚生9月初帶著和同學一起設計的6套桌遊「救世愛地球」，前往離島金門縣何浦國小送禮，並帶領3到6年級師生共67位進行遊戲，把環保與教育結合，開拓離島小學師生的新視野。

「救世愛地球」桌遊是由屏東大學教授吳聲毅帶領的「運算思維工作坊」學生共同設計而成，設計者包括黃婉禎、王厚生、陳俞慎、侯雅婷等4位同學，從構思、設計到手作、印刷，共歷時7個月，這款桌遊配合運算思維概念程式，增進玩家解決問題的能力，並透過遊戲認識日常生活中常見的資源回收種類、回收流程、垃圾分類及減少垃圾的環保意識。

屏大學生黃婉禎說，看到孩子們的笑容與歡笑，讓他們非常高興，她和學弟王厚生已帶著這款自行研發的桌遊，去過彰化員林靜修國小、屏東崁頂力社國小等地推廣，在遊戲過程除了讓學生認識資源回收種類，也能使用各種功能卡培養學生發揮創意與解決問題的能力。

屏大學生何佳縈因為家住金門金沙，居中媒合這次活動，她說，金門的資源分類回收不夠落實，因此引進屏大資源，希望讓家鄉的孩子更有環保意識，並把資源回收的概念落實在日常生活中。

屏大學生王厚生也表示，這次到金門推廣桌遊，就是想要實現「愛不分地區，教學相長」的教育理念，金門風景優美，風土民情又深具特色，如果環境沒有好好保護，就太可惜了，也許1、2個人的力量不大，但只要願意，有了開始，就可以帶動更大力量。

何浦國小校長陳佩玉表示，校內大部分老師都是初等教育、美勞、音樂、體育等文科背景，較少接觸資訊科技相關教育，很開心屏東大學能將這些運算思維的知識帶到學校，也期待未來與屏大有更多合作，把機器人、程式語言、3D列印技術等資訊科技導入何浦國小，讓離島的師生也能受惠。

屏大教育學院院長楊智穎也表示，桌遊是訓練學生如何運用自己的思考模式，去做設計和解決問題的課程，加上師資培育最需要的愛心，未來希望能擴展到全國各縣市的偏鄉小學。