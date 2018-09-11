改善易生事故彎道徵地要3850萬 他只花零頭就解決！

興南路二段261巷口截彎取直，讓地方人士心中大石頭落地。（記者翁聿煌攝）

2018-09-11 16:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區興南路二段261巷口，因路中央有私人土地未徵收，使得道路必須進行80度的急轉彎，不僅公車及砂石車等大型車易發生擦撞，機車騎士也常因天雨路滑「犁田」，但徵地經費需3850萬元，區公所難以負擔，新到任的工務課長陳亦揚到場會勘後，想到在不徵收私地條件下，花70萬元不到，削平公有土地截彎取直，地方無不額手稱慶。

當地的內定里長曾金禧最是開心，他指出，興南路二段是中和通往知名宗教聖地烘爐地的重要道路，平日及假日來往車輛頻繁，261巷口的土地突出部，一直是他心中的痛，因為影響到道路的直行順暢性，經常發生擦撞及機車摔倒事故，他6年來多次向議員、區公所陳情卻難以解決。

中和區長柯慶忠說，他到任後獲悉內定里的陳情案，但公所評估，路中央的私地徵收經費需要3850萬元，非區公所一時所能負擔，新任工務課長陳亦揚今年5月到任，他到現場會勘，認為可以採取局部修整，以最少的工程經費，達到最大的工程效益。

工務課於是將整塊土地中影響車道彎度的公用土地削去一部分，效果立竿見影，行經汽機車不必再進行80度的急轉彎，曾金禧和地方民眾都很開心，多年來的交通事故困擾一下子獲得解決，區公所也很開心，整個改善工程經費花不到70萬元，大家對陳亦揚的靈活彈性讚不絕口。