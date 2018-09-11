餐飲主題書展到竹縣 戴勝益讚客家料理

新竹縣長邱鏡淳（右二）感謝益品書屋創辦人戴勝益（左二），無私提供400本餐飲書籍展出，讓民眾可以從書香中聞到菜香。（記者廖雪茹攝）

2018-09-11 16:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府文化局與益品書屋合作，今起到25日在新瓦屋集會堂，舉辦「餐飲、翻轉孩子的未來」餐飲主題書展；分享私藏書的王品集團創辦人戴勝益，稱許他最愛吃的客家料理，發揮空間大且價格親民，十分值得推廣國際化。

由戴勝益創立的益品書屋巡迴書展，首度來到新竹客家大縣，與文化局圖書館的月月主題好書展結合，在新瓦屋舉辦為期兩週的書展，展出400本戴勝益所收藏的餐飲類書籍，包括世界頂尖主廚的作品，可一窺名主廚的專業技巧、隱藏版料理、及各種獨門烹調或創意組合。

今天的開展活動與東泰高中餐飲科合作，以擺盤設計及上菜儀式開場，之後將邀請新竹各大專院校餐飲相關科系師生參觀，共享視覺盛宴。

新竹縣長邱鏡淳表示，閱讀可以幫助孩子開啟多元的視野，而餐飲又是生活中最平易近人的元素，感謝戴創辦人無私提供4百本餐飲書籍，讓民眾可以從書香中聞到菜香，這是非常棒又非常特別的經驗。

坦言自己不會做菜的戴勝益，極力肯定客家料理。他說，麥當勞以16道菜縱橫世界50年，客家料理有客家小炒等10道特色菜，價格親民，且客家人遍佈全球，只要好好的研發、推廣，一定可以站上國際舞台。

戴勝益並分享公平正義的經營守則，如過年不得向上司拜年、員工結婚包禮限定1000元、工讀生也有年終獎金、不得限制客人用餐時間、員工通勤途中如遇車禍主動相助記大功一支，還有不在店內裝設監視攝影機的信任主義等。

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新竹縣政府文化局與益品書屋合作，今起到25日在新瓦屋集會堂，舉辦「餐飲、翻轉孩子的未來」餐飲主題書展，好書上菜！（記者廖雪茹攝）

竹北新瓦屋集會堂的餐飲主題書展，今天與東泰高中餐飲科合作，以擺盤設計及上菜儀式開場。（記者廖雪茹攝）