醫訊》打造失智友善醫院 中山附醫一條龍、10科共照

2018-09-11 16:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣老人罹患失智症8%，每年新增約1萬人，為落實長照2.0，中山醫學大學附設醫院今天宣佈打造失智友善醫院的領航者，從掛號、就診就啟動失智友善照護，便捷的確診到跨領域10科共同照護，一條龍式的治療到出院連結長照資源，整合醫療結合社區長照，全院員工都是失智照護者。

台灣失智症協會理事長、中山附醫精神科醫師賴德仁表示，台灣失智人口增加，不只老人家，45歲到65歲也變多，老人失智症每增加5歲，盛行率就增加一倍，但大家對失智知識不足，確診率僅30％，希望從失智友善醫療到社區，8年後能達到70％，及70%的患者與家屬都能達到友善照顧。

中山附醫失智共照中心成立一年有成，院長黃建寧進一步宣佈打造失智友善醫院，提升全院人員的失智識能與辨識失智症個案的能力、改善急診及病房的友善設施、提供住院認識輔療，及家屬喘息服務和長照資源，另外失智醫療照護也會納入醫學教育；失智共照中心主任周希諴也說，未來從掛號、就診、檢查到領藥、住院，院方醫護人員、志工都能全程照護，患者不再無所適從。

張先生的妻子長年洗腎，4年前因腎病和高血壓造成腦病變失智，去年在日照中心感染疥瘡後被拒絕日照，轉往中山附醫就醫診，院方除了治療疥瘡及失智症，期間也轉介居家照護，待皮膚康復後協助轉介到洗腎的日照中心照顧，張先生今天分享長期照顧失智者的心路歷程，也開心說在院方的共照下，現在能好好工作，妻子的病情也穩定許多。

楊小姐要照顧失智的父親、失能的母親，去年生產又要照料小孩，蠟燭兩頭燒，在長照2.0實施後，中山附醫介入協助，將雙親轉介至日照中心，她說醫院不但幫忙轉介，也提供諮詢照顧父母的方法，現在父親失智功能改善，一家生活品質也更好。

賴德仁提醒，罹患失智症有認知功能障礙、行為精神問題，不要等到出現迷路、妄想、自傷、晚上不睡等症狀才就醫，如果出現平常會做的事不會做，像煮飯打電話、買東西等工具性日常功能退化時就要就醫，早期治療效果愈好。