家扶基金會：弱勢兒少不吃午餐比例增 逾6成為省錢

2018-09-11 15:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕家扶基金會今天公佈首份弱勢兒少10年生活趨勢調查報告，發現「營養不均」、「情緒困擾」、「職涯迷惘」是弱勢兒少成長中遇到的3大問題；調查資料顯示，兒少不吃早餐及午餐比例有增加趨勢，不吃午餐的人當中，6成6坦承是為了省錢，家扶基金會提出警訊，未建立正確的飲食習慣、忽略需重視攝取營養所需，衍生營養不均衡問題已成為弱勢兒少的健康隱憂。

家扶基金會「台灣貧窮兒少資料庫「是台灣第一個專以「弱勢兒少」為主軸的長期追蹤研究，今首次公佈「台灣貧窮兒少資料庫-弱勢兒少十年生活趨勢調查報告」，樣本為2008至2017年間完成5波調查訪問的688位家扶兒少。

調查指出，仍有15.7%的弱勢兒少不吃早餐，1.1%不吃午餐，且吃早餐及午餐比例均有減少趨勢；進一步分析，兒少不吃早餐的主要原因為「沒有習慣吃」，比例在2017年為54.2%，較2009年顯著提升；兒少不吃午餐的主要原因為「為了省錢」，比例在2017年為66.7%，也遠高於2009年的比例。

國民健康署前署長、現任國際健康促進聯盟邱淑媞執委表示，一般家庭的家長比較有資訊和時間關注孩子的健康、有經濟能力負擔健康食材、花時間處理孩子的三餐問題、會留意孩子使用3C產品時間及安排身體活動等，然而弱勢家庭受限於現實壓力，對於飲食往往僅期待一家能夠溫飽，難以關注及做到飲食均衡、健康生活型態等面向。

調查也指出，仍有超過3成兒少面臨情緒困擾，且高中職中比例高達6成，兒少自覺反應有睡眠困擾、感覺緊張不安、容易苦惱或動怒等比例，近10年有上升趨勢。

從家扶基金會社工服務實務中也發現，多數弱勢兒少期待透過自身努力改變家中環境，與調查資料顯示弱勢兒少在「計畫日後工作」與「計畫改善日後水平」的比例提升相符，但進一步詢問兒少對於就業目標與規劃，兒少「從事工作皆以待業中或不知道」在2017年比例皆較2015年高，顯見扶助兒少對於職涯漸趨迷惘、缺乏自信。

104人力銀行王榮春協理表示，弱勢並非等於劣勢，若社會能長期陪伴弱勢孩子探索潛能，並幫助其適性成長，如現行校園輔導室多以心理諮商為主，若能挹注職涯探索資源並與各教育系統合作，啟發並促進兒少及早思考職涯規劃、進而體驗職場瞭解工作真實樣貌，將有助於畢業後能穩定工作。