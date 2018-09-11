疑遭性侵女童獲安置 她淚嘆：當年為何不救我們？

2018-09-11 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕新北市有名5歲女童因下體受傷送醫，被醫護人員懷疑遭性侵，緊急安置，並連絡社工幫忙；女童父親堅稱是被玩具刺傷。此事在臉書社團鬧得沸沸揚揚；有女網友看了，想起童年遭遇，淚喊「為什麼你們救得了別人，卻不救我們」？

事情經過將近30年，但這名女網友仍無法忘記小時候的痛苦，她在親子網路平台「MamiBuy媽咪拜」發文表示，「身為一個媽媽，我對本案的社工及護理人員組成了很好的保護網絡感到欣慰，但身為我自己，我看到這幾天的消息也同時覺得很悲傷...」。

原PO和妹妹從小被爸爸性侵，但因為爸爸有錢、人脈廣、和醫療體系有關係，「在當年醫生還會收紅包的情況下」，她和妹妹也曾多次下體發炎進醫院，卻從沒被醫護人員「發現異狀」，「看到爆料這幾天風向總是『多虧醫療人員專業判斷』，每句都像針扎在我心裡」，懷疑難道當初自己傷得不明顯？抑或醫護人員裝做沒發現？「還是因為他們主觀先入為主相信，有錢有勢的父親不會這樣做？」、「我現在回想起來多希望自己被帶走」，但每次鄰居因為她們的哭聲報警後，即使警察登門查看，一樣相信父親的說詞，「只是教小孩」，最後不了了之。

雖然現在原PO和妹妹都已有了自己的家庭，但內心的陰影仍揮之不去，雖然無奈於自己和妹妹小時候無法獲救，「但法律跟醫療體系的確進步非常非常多，這是值得慶幸的，祝女童可以順利康復。」

網友看了紛紛爲原PO打氣，「好可怕，我看這新聞看到發抖！媽媽幫妳和妳妹妹拍拍，另外祝你那個禽獸父親能早點有報應！」、「希望台灣的法律對兒童犯罪這一類的罪可以罰得更重更嚴謹，每次看到這種新聞都很難過，希望你跟妹妹現在一切安好，也可以慢慢走出陰影」；原PO也回應網友，「謝謝媽媽，我跟妹妹都非常努力，除了看到性侵案件還是不免會陷入自己的黑暗面之外，其餘一切都安好喔！」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆