青創聚台南創出一片天 創業嘉年華9/15登場

2018-09-11 14:23

［記者王涵平／台南報導］「台南青創基地BIG O2」成立滿3周年，南市勞工局將於9月15日舉辦創業嘉年華，規劃青創市集等攤位，打卡闖關、臉書按讚送好禮，歡迎民眾體驗青創活力與創意。

勞工局表示，活動當天下午2點至3點安排「手作體驗課程」及「親子桌遊」活動，參加「手作體驗課程」的民眾不需要金工基礎與工具，就可以現場體驗「金屬蝕刻DIY」，製作個人風格的工藝品；「親子桌遊」結合青創基地進駐廠商桌遊俱樂部來提供桌遊教學，民眾只要先在「台南青年創業基地BIG O2」Facebook粉絲專頁進行線上報名，就可以免費參加，歡迎踴躍報名參加，課程各提供15個名額，額滿截止。

當天還邀請台南的青創家到現場擺設市集，展示創業商品，包括新營在地店家甜玉軒、新營木易楊手作、六甲六心廚房、台南幸福味烘焙屋、誠工房、Bonny Bunny 手作布包等。

勞工局也結合勞動部勞動力發展署雲嘉南分署人員到場提供「微型創業鳳凰貸款」相關創業貸款資訊，來提供想創業的青年朋友現場諮詢的管道，貸款人最高可貸款100萬元，享低利率及免保證人擔保品。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，青創基地開設的創業課程都是免費，持續與長榮大學辦理相關青創課程與活動，並提供相關資源來協助創業青年。