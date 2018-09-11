新竹生活節又來了！慢步護城河、絹印DIY麻布袋著走！

新竹市生活節又來了！新竹市城市品牌活動生活節，15日、16日在護城河及228紀念公園和東門城有「慢步護城河」活動，有文創市集和講座和音樂表演及熱舞比賽，活動精采可期，還可DIY絹印麻布袋著走。（記者洪美秀攝）

2018-09-11 14:24

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府舉辦的「新竹生活節」，15日、16日由「慢步護城河」接力登場，市長林智堅今天邀請市民來體驗絹印DIY，將絹印麻步袋著走外，歡迎市民週末大手牽小手，沿著護城河畔感受浪漫氛圍，欣賞音樂表演，看手作市集，一起感受有品味的生活節。

林智堅今天也在護城河旁的228公園，體驗絹印DIY，將新竹生活節LOGO絹印到麻布袋上，象徵市民可將好生活理念帶著走，同時，主辦單位也邀請去年在文創之星大賽中、獲市民票選最高票的良馨事業老闆謝杰良蒞臨分享展攤心得。

林智堅說，打造優質硬體建設及藝文活動 是城市幸福指數提升的不二法門，市府在硬體建設上，從護城河畔、世界街到中央路這一條廊帶，將過去沒有水的環境，改造為親水公園，且以前的228公園環境並不舒適，甚至會漂沙，導致人行步道都泛黃一片，如今整治後環境變得優雅許多，任何時間都有不同年齡層居民在散步，生態環境也回來了，常可見到白鷺鷥等不同物種棲息此處。

林智堅說，3年前市府舉辦新竹生活節，吸引不少年輕爸媽及孩子，今年已邁入第四個年頭，一年比一年精彩，像2週前在關新公園辦國際日活動，很多外國朋友帶著家鄉美食與音樂，到竹市與市民朋友分享，令人彷彿置身國外氛圍，更展現出新竹市是一個擁有多元文化的城市。

本週末在護城河畔上，市民朋友除能一次逛足超過80家的在地優質店家，更能欣賞精采的舞蹈、藝術表演，包括福爾摩沙馬戲團等。

參展攤位良馨事業謝杰良則說，自己愛沖咖啡，太太則愛烘焙蛋糕及甜點，兩人把兩者結合成「良馨」事業，希望跟民眾來分享單純的快樂。

文化局表示，「慢步護城河」本週末下午在護城河畔、東門城及228紀念公園舉行，融合街頭藝術表演、文創市集、手作DIY體驗、生活講座、草地音樂、搖滾生活熱音及熱舞Battle比賽等精彩內容，現場也設有貨櫃屋、拍照牆等裝置提供民眾打卡、拍照，同時有不定時、不定點的「街頭藝術表演」，及生活講座、草地音樂及手作DIY體驗等。

另在東門城表演舞臺，也有「搖滾生活」熱音比賽及「舞動生活」熱舞Battle賽，歡迎年輕朋友展露自我、追逐夢想，並邀請知名樂團「小男孩樂團」擔任熱音比賽壓軸表演嘉賓。