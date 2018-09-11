秋後算帳？ 大成商工解聘9教師、積欠研究費

雲林縣教育產業工會理事長謝中憲（中）、總幹事許逸軍（左）陪同大成商工陳國南等9位教師召開記者會。（記者黃淑莉攝）

2018-09-11 15:05

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林私立大成商工又爆爭議，9位教師今天在雲林縣教育產業工會理事長謝中憲、總幹事許逸軍陪同下召開記者會，指控校方在沒有事先告知下即逕行公告要9人自動離職及退休，且自8月起積欠全校教師研究費。

9位遭解聘老師今天持「為什麼是這9位？」、「教育已無是非公理法律何在」等抗議看板，抗議教師代表陳國南表示，校方7月31日以公告及寄發存證信函通知他們9人辦理自動離職及退休，9人中有6人服務滿30年或60歲，另3位年輕老師在校教學認真，學校事先都沒先告知，即公告要他們8月不用到校，還把他們辦公桌清空，開學日校務會議也不讓他們進入。

陳國南指出，此外校方8月起不發教師研究費，並提高每週基本授課節數2至4節，他們向教育部陳情，教育部國教署回文，指學校解職及自行調降教職員工薪資已違法。

陳國南質疑校方針對他們9人的一連串動作是秋後算帳，希望教育部能調查及派代校長或接管學校，確保師生權益。

對教師指控，大成校長賴信成指出，解雇的9位教師沒有針對性，主要是因今年學校招生數減少，學校收支不平衡，依約敦促滿30以上教師辦理退休，另3人先前與學校簽定約定，學校依約辦理，期待少數人不要再掀風波，折損校譽，讓校園早日恢復平靜，正常運作。