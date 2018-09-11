教育部和紙風車文教基金會攜手 用戲劇反毒

2018-09-11 14:26

攝影記者〔記者林曉雲／台北報導〕善用戲劇反毒，教育部與紙風車文教基金會等攜手推動「紙風車青少年反毒戲劇工程」，今天下午在台北市弘道國中舉辦「2018年紙風車青少年反毒劇場」首演，演出「少年浮士德」、「毒場現形記」、「無毒由我」三個單元，劇情引用中世紀浮士德（Faust）出賣靈魂與魔鬼交易的故事，告訴青年學子吸毒的人和「浮士德」一樣，都有共同的遺憾和懊悔。

教育部主秘朱楠賢表示，教育部自104年與紙風車文教基金會合作反毒戲劇，今年已進入第4年，走遍了601所國中，占全國944所國民中學近64％完成率，觀看的人數超過41萬人，未來反毒戲劇這項工程推廣至全台所有國中，還沒有看過反毒戲劇的國中學校，可以主動與紙風車劇團聯繫。

朱楠賢表示，教育部持續結合各界資源，辦理如微電影競賽、反毒桌遊以及電子繪本等多元、有趣的反毒宣教活動，期望在更多的學子心中種下反毒種子，不要因一時疏忽、好奇而陷入毒禍。

紙風車文教基金會表示，專門探討青少年藥物濫用的劇本很少，紙風車以「反毒」作為發想主題，將青少年切身遭遇及可能遇到的問題，例如人際關係、校外打工陷阱等，以狀況劇的方式活潑呈現，讓觀賞表演的學生有身歷其境的感受，再搭配幽默詼諧的台詞及互動問答進行教育宣導。