醫病》預防腦中風再發 中西醫合併療法效果佳

腦中風再發率較高，柳營奇美醫院中醫部主治醫師許益彰表示，醫學研究顯示，針灸配合服用西藥，預防再度中風的效果比單純用針灸或西藥預防較佳。（記者王涵平攝）

2018-09-11 14:29

［記者王涵平／台南報導］腦中風再發率較高，柳營奇美醫院中醫部主治醫師許益彰表示，醫學研究顯示，針灸配合服用西藥，預防再度中風的效果比單純用針灸或西藥預防較佳。

許益彰指出，腦中風具有致死率高及致殘率高的特點，主要是腦血管破裂或堵塞所引起的出血或血流不暢，致使腦內局部受到壓迫、血液循環不良，造成腦部失去部分功能而留下的神經症狀。

腦中風急性期的中醫輔助治療方式有針灸、中藥、推拿、拔罐等，又以針灸治療最為普遍，方法包括有頭皮針、體針、電針、耳針等。

柳營奇美醫院推動「全民健康保險西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫（指腦血管疾病會診、癌症會診）」，透過中西醫結合，提高治療效果與生活品質，腦中風患者在住院期間經主治醫師同意，即可會診中醫輔助治療掌握恢復的黃金期。

許益彰指出，預防再度中風也需平時控制好血壓、血糖、血脂並戒除抽菸、喝酒等不良習慣，把握6個月內的黃金時期，在腦中風發生後應持續耐心的針灸與復健治療，保持樂觀積極的心態，有助於促進肢體功能的恢復，減少永久性的功能障礙，盡早回復正常的生活。