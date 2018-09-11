電腦嘛ㄟ種菜！「博士種的」紅薑黃粉薑黃素含量是一般的5倍

電腦嘛ㄟ種菜！交大生科系副教授研究團隊利用無毒智慧農業系統所栽種的「紅薑黃」，不僅可控制病蟲害及土壤肥沃度和水分，還可避免土壤酸化，打破薑黃的「種一年休三年」迷思，且薑黃素含量是一般的5倍。（照片由陳文亮提供）（記者洪美秀攝）

2018-09-11 14:25

［記者洪美秀／新竹報導］用電腦來種菜嘛ㄟ通！交通大學生科系副教授陳文亮帶領團隊利用無毒智慧農業系統栽種出來的「紅薑黃粉」，不僅薑黃素含量是一般的5倍，更透過土壤、水份和病蟲害、肥料等系統的控制，讓原本需「種1年休3年」的薑黃，可以年年栽種，而不會讓土壤酸化，這款「博士種的」紅薑黃粉，今年已有1.5公噸的薑黃收成，明年還能提高產能達3.5噸的薑黃。

交大生科系副教授陳文亮與副校長、資工系教授林一平跨領域合作，將農產品生產以科技方式進行控制。透過「 AgriTalk」管理平台，整合各式感測器獲取各項生物與環境數據，利用害蟲數量、溫濕度、紫外線等，建立了6大調控系統，可以精準調控蟲害、病害、土壤肥力、水份、光照、溫度等6種農業常見問題，並透過手機瀏覽器即時了解各項數據及農作物生長情形。

透過自動農地管理與決策，例如當土壤肥料不足時就給予灌溉或噴撒害蟲抑制劑、開關驅蟲照明燈與施用有機液肥等。這項無毒農業系統還可同時記錄環境與田間工作資料，利用區塊鏈技術形成符合國際植物藥優良與採收標準（GACP）的生產履歷，確保生產出的藥用植物的安全性、有效性及品質一致性。

陳文亮說，台灣農業要朝高經濟方向，就要透過高科技系統協助，他認為薑黃是一般人都認識的植物，且因其具「抗發炎」功效，現已被廣泛栽種及萃取，但農民栽種薑黃，大多有「種1年休3年」的迷思，但透過研發團隊這套智慧農業系統，不僅可年年栽種，栽種的薑黃素還比一般含量高出5倍，團隊也找到國際公司合作及量產，未來也將利用無毒智慧農業系統，栽種單蔘、黃耆、田七等作物，提高台灣農業的經濟價值。

交大今天也與柯思科技股份有限公司等7家公司簽立合作備忘錄，將共同推動農業產學合作與銷售通路開發，合作建置無毒智慧農業示範場域，為台灣的精準農業，帶來更多附加價值。

陳文亮說，交大這項無毒智慧農業系統是獲科技部價創計畫支持，所生產出來的紅薑黃粉也獲中興大學及SGS檢測，是無農業殘留、無磷化物及無重金屬含量，甚至薑黃素是一般的5倍，明年還會成立農譯科技股份有公司，將技術商業化進軍國際市場，而「博士種的」紅薑黃粉第一個產品，今年在寶山的田間，透過1250袋的薑黃植袋，已採收1.5公噸，明年還會提高產能到3.5公噸，今年會在竹科車庫餐廳進行義賣，所得會全數捐出給弱勢團體，未來則會與農友合作，提高台灣精準農業的品質與技術。