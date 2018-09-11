YAMAHA攜手Gogoro打造電動機車 最快明年問世

YAMAHA宣布攜手Gogoro合作打造電動機車。（資料照）

2018-09-11 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕YAMAHA發動機株式會社剛剛正式宣布與Gogoro結盟，未來將採用Gogoro的電動機車核心系統，打造YAMAHA品牌外型設計的電動機車，預計今年會完成簽約，最快明年夏季將由台灣YAMAHA推出首款車型正式販售。

根據《日本時報》報導，這次合作案內容顯示，雙方將採用Gogoro研發的電動機車核心系統及現有的Gogoro電池交換系統，搭載YAMAHA研發的機車外型，合作推出新的電動機車款式。車輛將由Gogoro生產，而銷售部分則由YAMAHA經銷商負責，雙方合作打造的電動機車最快將在明年夏天問世。

YAMAHA於1966年進入台灣機車市場，截至2017年底的年銷售數量是29萬台（機車），同時也生產E-Vino電動機車並銷售至日本。這次與Gogoro的合作案不僅為YAMAHA在擴大台灣包括燃油車在內的機車市場提供了助力，更可在電動車項目上享受Gogoro建立的電池交換網路，大大提升消費者的便利性。

YAMAHA發動機株式會社摩托車業務營運總經理木下拓也（Takuy​​a Kinoshita）表示，「這次與Gogoro在台灣市場的合作，不僅增加客戶的流動性，我們更相信處於領先地位的電池交換系統將可為市場帶來新的挑戰」。