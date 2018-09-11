爭取世界歷史都市聯盟大會主辦權失利 南市仍獲3獎項

2018-09-11 14:23

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市政府赴土耳其參加兩年一度的「世界歷史都市聯盟（League of Historical Cities）」大會，爭取2020年第17屆大會主辦權失利，但南市在國際兒童繪畫比賽中，抱回3個獎項，仍有不錯的成果。

世界歷史都市聯盟（LHC）於1994年於日本京都成立，為世界各歷史城市對話連繫的重要平台，現有全球65個國家、115個會員城市，南市於2012年加入，此次大會有23國42個城市參加。下一屆大會主辦權包括台南市在內，共有7個城市爭取，最後由俄羅斯喀山市（Kazan）勝出。

南市原計畫由代理市長李孟諺在會中親自簡報爭取主辦權，但因南市月初傳出大雨淹水災情，李孟諺立即返台指揮救災，改由其他成員簡報。

市府表示，此次大會並以「彩繪歷史」為主題，舉辦國際兒童繪畫比賽，南市一共徵選8件作品參賽，其中，永康國中王姿婷永康國中、大山國小周萱旻及延平國中林字隆，分別以大天后宮媽祖出巡、孔廟以及在地美食等題材，在近百件作品中脫穎而出，王姿婷更獲得大會兩大首獎之一。

文資處處長林喬彬也在會中代表簽署《博薩宣言》。代表團於昨天返國。