媽嚇慘！3歲童鬼月半夜指牆找「哥哥」 爸：有比我帥？

2018-09-11 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕「鬼月結束了，我終於可以放心地說出來了！」一位媽媽在網路上貼文指稱，3歲女兒前陣子晚上遲遲不睡，一直指著牆角嚷著要「跟哥哥玩」，她「似乎知道什麼」後嚇壞了，爸爸一進房間還問女兒「比較喜歡爸爸還哥哥」，女兒的回答讓媽媽當晚徹底失眠了。

這名媽媽到臉書社團「爆怨公社」發文表示，她目前除了3歲女兒，有一個10個月的兒子，明顯不是「哥哥」，起初想說可能是鄰居小孩，沒想太多，要女兒趕快睡覺，隔天再玩，但女兒堅持地說，「我要玩！我要玩！」隨後用手指著右上方的牆角問「媽媽，哥哥要去哪裡」？原PO頓時「好像明白了什麼⋯」，「我已經開始胡思亂想了」。

爸爸隨後進房間，不知道原PO的恐懼，竟還笑著向女兒說「什麼哥哥啊！不準（准）你喜歡哥哥」，還問「爸爸跟哥哥誰比較帥」？已經被嚇壞的原PO聽了差點暈過去，結果女兒竟然還認真地回「爸爸比較帥！因為哥哥沒～有～頭～髮～」。原PO當晚腦中不斷胡思亂想，控制不住地浮現各種畫面，最後原PO無奈地說「我失眠了，沒有人知道我為何失眠」。

網友看完也紛紛說出自身經歷，「好恐怖喔！就跟我大兒子有時候大半夜對著我說，爸爸，好多人喔！我就髒話差點出來，叫他別說話」、「以前我小時候也常常看得到，有白衣長髮女鬼，跟小男孩被我騎腳踏車載，從別人家的反光玻璃門看到的，立馬去收驚」、「我女鵝（兒）上禮拜說，我們樓上神明廳，有阿公的叔叔，我婆婆本身怕無形，聽到都快嚇死了～後來在連續追問之下，一開始本來很相信...到後面，我婆婆問她，那阿公的叔叔有走路嗎？我女鵝（兒）就表演說一開始用走的，後來用跑的...我婆婆才放下心安！因為我們一致認定，我女鵝（兒）在唬爛。」