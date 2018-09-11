警報響起！台南出現今年首例本土登革熱

南市衛生局稽查人員查獲登革熱病媒蚊孳生源。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-11 13:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市於10日晚間確診今年首例本土登革熱病例，病例發生地的南區區長朱棟於今天上午在區公所成立指揮中心，結合疾管署與市府登革熱防治中心擬訂相關防治措施，期能找出感染源及接觸者，並加強環境孳生源清除，控制避免疫情擴散。

南市登革熱防治中心主任陳怡表示，南區明亮里出現今年台南登革熱第1例確診本土病例，該病例為78歲女性、無出國旅遊史，也無其他縣市活動史，主要活動範圍在住家周圍、鹽埕市場及利南街黃昏市場。

患者在9月8日開始出現發燒症狀，9月9日感覺全身無力，當天下午到醫院急診就醫、進行流感快篩陰性、登革熱NS1快篩陰性，因患者拒絶住院，所以返家，9月10日上午到醫院感染科回診，醫師診察因相關血液檢查數值異常，即要求住院治療。登革熱防治中心在10日上午接獲醫院通報，即將檢體送到衛生局檢驗中心檢驗，於當晚9點半確診，基因型別為登革熱第四型。

防治中心籲請南區明亮里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。南區區公所今上午開設三級指揮中心、召開防疫會議，針對此病例進行標準程序的全面防治工作，今上午完成戶內外化學防治，擴大孳生源清除、周圍診所發燒症狀就醫民眾追踨、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關措施，以徹底根除可能孳生源及找出隱藏病例，也請民眾配合防治工作，落實居家戶內外孳生源清除。

陳怡強調，南市已出現今年首例登革熱本土病例，市府料敵從寬、禦敵從嚴，依傳染病防治法第25條請公私場所所有人、管理人或使用人主動清除病媒蚊孳生源，市府會派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，無任何限期改善空間，提醒市民勿心存僥倖，唯有市府落實執法；市民落實清除孳生源，才能有效杜絕登革熱流行。

  • 南市衛生局稽查人員在本土登革熱患者住處附近查獲孳生病媒蚊幼蟲的積水水桶。（記者王俊忠翻攝）

    南市衛生局稽查人員在本土登革熱患者住處附近查獲孳生病媒蚊幼蟲的積水水桶。（記者王俊忠翻攝）

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