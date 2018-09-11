警報響起！台南出現今年首例本土登革熱

南市衛生局稽查人員查獲登革熱病媒蚊孳生源。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-11 13:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市於10日晚間確診今年首例本土登革熱病例，病例發生地的南區區長朱棟於今天上午在區公所成立指揮中心，結合疾管署與市府登革熱防治中心擬訂相關防治措施，期能找出感染源及接觸者，並加強環境孳生源清除，控制避免疫情擴散。

南市登革熱防治中心主任陳怡表示，南區明亮里出現今年台南登革熱第1例確診本土病例，該病例為78歲女性、無出國旅遊史，也無其他縣市活動史，主要活動範圍在住家周圍、鹽埕市場及利南街黃昏市場。

患者在9月8日開始出現發燒症狀，9月9日感覺全身無力，當天下午到醫院急診就醫、進行流感快篩陰性、登革熱NS1快篩陰性，因患者拒絶住院，所以返家，9月10日上午到醫院感染科回診，醫師診察因相關血液檢查數值異常，即要求住院治療。登革熱防治中心在10日上午接獲醫院通報，即將檢體送到衛生局檢驗中心檢驗，於當晚9點半確診，基因型別為登革熱第四型。

防治中心籲請南區明亮里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。南區區公所今上午開設三級指揮中心、召開防疫會議，針對此病例進行標準程序的全面防治工作，今上午完成戶內外化學防治，擴大孳生源清除、周圍診所發燒症狀就醫民眾追踨、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關措施，以徹底根除可能孳生源及找出隱藏病例，也請民眾配合防治工作，落實居家戶內外孳生源清除。

陳怡強調，南市已出現今年首例登革熱本土病例，市府料敵從寬、禦敵從嚴，依傳染病防治法第25條請公私場所所有人、管理人或使用人主動清除病媒蚊孳生源，市府會派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，無任何限期改善空間，提醒市民勿心存僥倖，唯有市府落實執法；市民落實清除孳生源，才能有效杜絕登革熱流行。