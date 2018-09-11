亞洲會展產業論壇開幕 林佳龍：台中會展今年開花結果

亞洲會展產業論壇開幕，來自23個國家、400多人與會。（記者張菁雅攝）

2018-09-11 13:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府與經濟部國際貿易局共同主辦「亞洲會展產業論壇」今日開幕，以「體驗著迷」為主題，邀請國際級講師暢談城市行銷與體驗經濟，希望為產業注入新思維。市長林佳龍表示，台中是亞洲前30大會議城市，更致力成為「盛會城市」（event city），迎接即將登場的花博，相信今年將是會展開花結果的時刻。

亞洲會展產業論壇（Asian MICE Forum）邁入第13屆，今年首度移師台中舉行，開幕會邀請23個國家、400多位來賓共襄盛舉。

林佳龍致詞時表示，台中將成為盛會城市，今年正是台中會展開花結果的時刻，不僅台中首次闖進亞洲前30大會議城市，即將於11月3日開幕的台中花博，也在今年獲得由國際節慶活動組織（（International Festivals & Events Association）舉辦的2018「全球節慶活動城市獎」，備受國際肯定。

林佳龍也指出，市府與中央合作在水湳智慧城興建國際會展中心，總預算100億元，將提供在地產業與世界接軌的優質平台，期盼以「ONE-STOP SHOPPING」採購模式，邀請全世界各國買家來到台中，一站式從看展到接單，見證台灣工具機產業的實力，加強互信、低採購成本快速接單，啟動台中蓬勃商機。

經發局則表示，根據統計，今年在台中舉辦的國際會議有41場、展覽活動高達48場次，展現台中舉辦國際性、專業性會展活動之能力。

另外，亞洲會展產業論壇邀請來自法國里昂、南韓平昌及台灣台北的代表，分別分享里昂燈節、平昌冬奧及台北世大運的籌辦心得及歷程，也邀請比利時安特衛普會議中心商務長，分享結合會議與動物保育的創新CSR行銷手法，以及The Party & Eventarchitect執行長Mr. Gebert Janssen分享如何以低成本創造獨特體驗。