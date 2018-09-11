靜宜校長好樂！台中二中、公東高工校長都是校友

靜宜大學校友黃淑英（右）榮任台東縣公東高工校長。（靜宜大學提供）

2018-09-11 13:00

〔記者歐素美／台中報導〕開學季，靜宜大學應用化學系博士班校友許耀文與英文系校友黃淑英，分別榮任台中二中及天主教台東縣公東高工校長，以豐富的資歷與經驗，施展所學、作育英才！

台東縣公東高工校長黃淑英，畢業於靜宜大學英文系，曾服務於嘉義崇仁護校（現為崇仁醫護管理專科學校）及靜宜夜間部與宗教輔導室，在公東高工服務26年，教授英文及生命教育，也曾任訓育組長及宗教輔導室主任。

她表示，就讀靜宜期間在蓋夏圖書館工讀的學習與磨練及參與「天主教大專同學會」、「基督生活團」等寶貴的社團培訓和經驗，令她印象最為深刻，不僅學習到修女待人處事的方法與細節，也練就擔任教師的各項能力，她並感謝公東高工創校神父錫質平（瑞士籍）與修女們的付出，讓公東高工深具文化與歷史，學生參與國內競賽，屢創佳績！

黃淑英表示，接任校長職務任重道遠，未來將延續公東高工的傳統，著重專業與實務，加強學校、家長及校友的合作，以提升學生品德與學業。

畢業於靜宜大學應用化學系博士班的許耀文，則曾任職芳苑國中、東港高級海事水產職業學校及沙鹿高工等校，今年8月榮任台中二中校長。

許耀文說，終身學習很重要，唯有自己進步，才能影響學校同仁及學生！擔任沙鹿高工總務主任及化學老師期間，他與學生到靜宜進行科學作品製作與研究，為提升教學品質，選擇在職進修靜宜應用化學系博士班，畢業後順利考取東港高級海事水產職業學校校長，為辦好海事水產教育，並頂著博士學位，就讀高雄海洋科技大學漁業生產與管理研究所在職專班。

許耀文指出，靜宜提供優質的學習場域，能與師長及同學切磋成長，在專業研究及社區服務，也是有目共睹，勉勵學弟妹，天賦可能造就成功，但累積學習與磨練的經驗，人生才能一百分。

許耀文說，新任台中二中校長，任重道遠，未來會落實全人教育、適性教學及終身學習。在溫馨校園、人文藝術與科學環境中，吸引優秀學生就讀，也誠摯邀請校友與民眾，參與即將到來的「100週年校慶」，瞭解二中更多的特色與歷史！

靜宜大學校長唐傳義指出，靜宜創校超過一甲子，重視全人教育，除培育各領域專才，特別重視敬業精神及待人處事的態度，校友在各領域也貢獻所長，發光發熱，勉勵在杏壇深耕福田的靜宜校友，少子化不是議題，激發孩子的潛能才是關鍵，希望形成善的力量，共同為台灣的教育使命而努力！