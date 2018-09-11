高市防範非洲豬瘟 市場稽查杜絕非法中國加工肉製品

2018-09-11 12:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中國非洲豬瘟持續嚴峻，市府啟動聯合稽查，由農業局動物保護處、衛生局、消保官以及動植物防疫檢疫局高雄分局人員聯合稽查火腿販售行及小型肉品加工廠，總計2家工廠9家店家，未發現中國製加工肉製品或豬肉成分原料。

農業局長鄭清福表示，將持續聯合稽查工作，呼籲中國豬肉產品不得輸入國內，民眾勿心存僥倖帶入或食用中國製加工肉製品，防範非法大陸肉製品將非洲豬瘟傳入台灣，造成養豬產業重大損失。

農業局指出，中國自8月初爆發亞洲首例非洲豬瘟，疫情迄今已擴及7個省份，其中包括沿海省分，且非洲豬瘟病毒不但可於冷藏豬肉存活100天、冷凍豬肉存活1000天，還耐酸耐鹼又耐熱，可在火腿、肉鬆、肉乾等加工品中存活，更有傳播的機會。

鄭清福說，非洲豬瘟具高度傳染性、無治療藥物也無疫苗，豬隻染病後死亡率可達100%，一旦發生疫情必須撲殺清除，將對養豬產業產生衝擊，防堵不明來源肉製加工品是防杜非洲豬瘟入侵的重要工作。

衛生局說明，這次聯合稽查，兵分兩路前往鹽埕區火腿販售行及小型肉品製造加工廠，稽查品項包括火腿、香腸、肉乾、肉脯、肉鬆等，所幸未發現不明來源或疑似中國製豬肉加工品，將持續執行市售肉製加工品來源稽查，確保肉品來源安全。

鄭清福表示，將持續與衛生局等合作進行稽查，同時加強高市牧場防疫，並提供養豬業者相關防疫資訊，進行自我防護，沒有消費就沒有來源，希望民眾與市府攜手合作，勿購買來源不明的豬肉或豬肉加工品，以阻斷非洲豬瘟入侵的可能，讓國人都有新鮮的健康豬肉可食用。