弘光科大新生健走闖關 創作「指印」期許新生活

2018-09-11 11:57

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學舉辦「新生大學入門導航活動」，特別設計了「弘光人逗陣走」！健走及校園巡禮闖關，帶領新生在校外周圍步道健走了解所處環境，遠眺大肚山，體驗鄉土自然之美，並鍛鍊體魄，闖關時並在國際知名藝術家張羽帶領下，共同創作「指印」藝術作品：參與學生表示，期許未來大學生活精彩充實。

弘光科大學務長閔宇經表示，新生從學校毓麟館出發，由校門口往晉文路301巷健走，接著從國道3號高速公路橋下轉進台灣大道926巷後走回校園，在校外周圍步道健走一圈，確實了解校園周遭環境。

學務處並為新生安排校園巡禮闖關，最特別的關卡是新生共同創作「指印」行為藝術，邀請即將在弘光科大藝術中心舉辦個展的國際當代藝術家張羽，帶領闖關新生一起共同創作。

張羽表示，「指印」有如契約，契約的核心價值為誠信，做人做事誠信為第一位，這是這個作品的文化概念。手指沾上黑色顏料在透明塑膠布上按壓指紋，因手指是肉身的一部份、身體的一個環節，用手指觸碰媒介的時候會有一種反應，這種反應是一種感受。哲學家笛卡兒說：「我思故我在」，相信新生會有各種不同感受及體悟。

資訊管理系新生陳靖霆用力按壓指印，他說「用這個來代表自己對大學生活的想像」；也有新生不按牌理出牌，用指印畫出花朵、太陽等圖案，展現個人創意。

弘光科大校長黃月桂表示，學生是國家未來的競爭力，他們的健康對於國家的發展至為重要，因此，特別在新生活動中安排健走，希望新生們在念大學期間，培養規律的運動習慣，充足的運動對於身體及心理健康均有好處，還可增加注意力及提升學習力。