亞運金牌國手羅偉旻 談致勝關鍵…

亞運反曲弓射箭團體男子組金牌國手羅偉旻說，年初獲選亞運國手後，教練要求他調整右手指勾弦的姿勢，以免較無力的右手無名指影響箭矢放飛後的穩定度，但他最後相信自己，用勤能補拙的方式克服而摘金。（記者黃美珠攝）

2018-09-11 11:49

［記者黃美珠／竹縣報導］2018印尼雅加達亞運反曲弓團體男子組金牌國手之1的新竹縣子弟羅偉旻，今天早上接受縣長邱鏡淳頒獎表揚，感謝他替國家、也替新竹縣在世界體壇上爭光。羅偉旻受訪直言，他的成功之道，除了感謝他在學習、成長之路上所有給予過他支持和協助的人，另外他最想告訴大家的就是，「相信自己」、「勤能補拙」，這樣不論順境或逆境，都會有機會更上1層樓。

羅偉旻說，這次他能站在亞運的舞台上跟隊友合作跟各國好手一較高下，除了父母也很感謝的啟蒙教練吳聖乾，在他心底深處最想致謝的，就是大學時的教練林政賢。

他說，林政賢除了給他指導，還尊重他、聆聽他的聲音。更曾在他最低潮時一路支持，讓他重拾對射箭這項運動的自信和熱情，等於沒有林政賢，就沒有今天的他。

羅偉旻會這樣感恩林政賢，另外還有這樣1段小插曲。

今年2月羅偉旻正式入選亞運國手後，指導教練要求他改變右手手指勾弦的姿勢，因為他原來的手勢讓原本就比較沒有力氣的無名指，放弦時會影響到放出去的箭的穩定度，可能會左右偏移影響成績。

羅偉旻知道前述是他求勝的關鍵，他也努力嘗試調整，但是反而讓他無法正常發揮實力。

羅偉旻說，他們是從4個選手中，取個人積分前3高者代表團體組出場爭牌。由於前述原因，他在亞運正式登場前的5場國際賽都沒能上場，表現真的很不OK，也大大打擊了他的信心。

羅偉旻曾經沮喪，曾經不知所措，最後鼓起勇氣，在距離亞運只剩下3週時，正面挑戰前述自己在教練眼中的缺陷，主動跟林政賢深談。

羅偉旻認為，做同1件事情每個人身體的適應都有不同，與其強迫改變，不如順勢而為，用加強勤練的方式去挑戰不足，林政賢接受且支持他的看法。

於是羅偉旻毅然改回原來的姿勢拉弓，但以每天平均10小時練習的頻率，終於靠勤能補拙而大開大闔，成為亞運團體男子組成員，最後跟隊友合力摘金。

他說，在這次亞運他獲得另外1個無形的寶貴收穫就是「比賽心態上的調整」。

也就是他差點不能出賽的壓力，取代了狀況好下可能的患得患失心態。以致終於成功站在競賽場時，心中有的是感恩，而不是得失，也因此讓他可以充分享受比賽，展現自己。對他個人來說，整個過程就是1場逆轉勝。

現在他下個目標鎖定明年底的世界錦標賽，因為取得國手資格，就等同拿到了奧運的門票。他期許自己能記住亞運的經驗，繼續為國爭光。