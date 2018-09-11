高市青年參與式預算 即起對外徵求提案

高市研考會與青委會公開徵求參與式預算提案。（記者王榮祥攝）

2018-09-11 11:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府確定創新創業、就業媒合、社會福利、國際參與等4大青年參與式預算議題，即日起至9月20日公開對外徵求提案，各議題將透過票選、選出前5高提案，提案入選可獲超商電子票券。

青年事務委員會委員馬紹．昂艾表示，青年參與式預算是把高市資源直接投入民間，經過民主程序討論，再透過政府執行，提案者不需任何階級，任何天馬行空提議都可以，歡迎青年踴躍提案，讓高雄有更多屬於青年的想法與政策。

由高市研考會主導的參與式預算今年邁入第3屆，第1年屬實驗性質，導入高齡、婦女為主題的議題型計畫，及以哈瑪星在地的社區型計畫；第2年推出蚵仔寮漁港、全國第一個漁村參與式規劃，及前鎮區區政建設公民參與式計劃。

第3屆首次結合今年剛成立的青年事務委員，嘗試推動青年參與式預算，先由高雄Stand by Youth˙青年參與式預算腦力激盪營，討論出創新創業、就業媒合、社會福利、國際參與等4大青年議題為主題。

研考會今宣布，即日起至9月20日，對外徵求參與式預算提案，歡迎關心高雄的青年踴躍提案。讓參與式預算融入更多青年聲音。

後續將於9月22日至9月30日進行網路票選，各議題票數前5高的提案，提案人可獲獎勵新臺幣1500元超商電子票券（或其他等值券），入選提案人也可獲邀參加後續工作坊，進行提案內容整併及細緻化討論，讓提案更符合公益性、合法性及可行性，完成的提案將由市府執行，讓政策更能符合高雄在地青年需求。

高雄Stand by Youth˙青年參與式預算活動說明及提案，可參閱活動網址，或FB搜尋「高雄青年參與式預算」。