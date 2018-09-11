醫病》長輩暈眩 藥師說：不當用藥是可能原因之一

奇美醫學中心強化衛教，宣導高齡者的用藥安全。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-11 11:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣已進入高齡化社會，老人家多重用藥所衍生的問題也逐漸浮現，有年近8旬的阿公，因長期失眠，持續到不同診所就醫，最多同時服用7種藥物，卻暈眩、全身無力，導致跌倒，原以為受風寒或低血壓，住院後，發現竟是不當用藥，奇美醫學中心協助整合減藥，成功改善。

奇美醫學中心針對65歲以上的老年人、行動不便，以及特殊需求者，設置高齡無障礙友善櫃檯，提供方便領藥服務，備有放大鏡、老花眼鏡，還有彩色圖示用法等工具，協助瞭解藥袋資訊，今天更舉辦院內衛教活動，廣為宣導。

藥師劉盈伶表示，由於外籍看護漸多，院內還提供英文、泰文、印尼文、越南文等多國語言的衛教單張，協助照顧者如何正確使用藥品，提升用藥安全。

劉盈伶說，藥劑部分析高齡長者，不當用藥而急診的原因，較為常見的有暈眩而導致的跌倒、低血糖、腸胃道出血、急性腎功能惡化等4種，老人家因慢性疾病，服藥種類增多，容易產生藥物間的交互作用，還有可能的不良反應。

奇美醫療副院長林宏榮指出，統計高齡者因暈眩掛急診的原因後，發現吃太多藥、或重覆吃藥的案例不少，由藥師與醫師合作為病人把關用藥安全，協助把健保藥物資源用在正確的地方；藥愈吃愈少，身體也可愈來愈健康。