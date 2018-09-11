強颱山竹週六最接近台灣 恆春半島、台東週五晚雨勢明顯

山竹颱風路徑潛勢圖。（圖取自氣象局）

2018-09-11 11:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，目前位於台灣東南東方2340公里海面上的山竹颱風已增強為強烈颱風，預估未來路徑將持續往西前進，且暴風半徑還有擴大可能，週五晚間起東半部及恆春半島就會感受到明顯雨勢，週六山竹颱風會最接近台灣，若路徑往台灣靠近，週末將全台有雨，若往南偏，僅東半部及恆春半島會受影響。

中央氣象局表示，山竹颱風目前為強颱下限，近中心最大風速51公尺/秒，相當於16級風，暴風圈半徑250公里，未來仍有增強空間。預計其路徑將朝西邊前進，週六會向巴士海峽、靠呂宋島的路徑通過，暴風半徑會比較接近恆春半島和台東，因此週五晚間起，南部及東部地區會有明顯雨勢，氣象局有機會發布海上颱風警報，週六是山竹颱風最接近台灣的時候，恆春半島及台東地區影響最劇烈，週日上半天山竹逐漸遠離，降雨才會慢慢減緩。

氣象局說，若週六山竹颱風路徑較靠近台灣，全台都會有雨勢，若路徑偏南，台東和恆春半島才會有影響，其他地區僅短暫陣雨。

至於輕颱百里嘉昨晚以穩定的速度從台東外海進入巴士海峽，目前距離鵝鑾鼻西南方約280公里海面上，正逐漸遠離台灣，氣象局預估其暴風圈不會對台灣附近海面構成威脅，因此不發布海上颱風警報。