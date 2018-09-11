彰縣巷弄長照站125處 其中9處可申請專人照護服務

彰化市賴政光耳鼻喉科診所的弄巷弄長照站，屬於C+級。（記者張聰秋攝）

2018-09-11 11:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕為鼓勵長者走出家門，經由共餐與動靜態活動，認識新朋友，彰化縣在地化C級巷弄長照站據點，由去年25處今年倍增5倍已達125處，其中有9處是C+巷弄長照站，而C與C+最大差別C+額外提供長照喘息服務，配置1名照護服務員，讓民眾申請喘息服務，由專人暫時代為照護失能長者，以此減輕民眾精神壓力與負擔。

全縣今年第125處巷弄長照站，今天在彰化市賴政光耳鼻喉科診所誕生，該處長照站為C+長照站，也是全縣第9處C+長照站，站就在新蓋的診所透天厝的4樓，有電梯設備，方便長者使用。

該長照站附設有健身器材的不老健身房，由專業運動指導員提供每週2小時，為期12週的肌力訓練，同時還有中餐共餐、健康促進活動、紓壓保健課程，服務多元。

副縣長林明裕說，縣府積極推動長照2.0各項創新服務，設立在地化巷弄長照站就是其一，長照站附設不老健身房，長者來健身房做運動，還能聊天交新朋友，帶來快樂，快樂是長壽最佳泉源。

衛生局秘書蕭惠玲說，全縣今年目標希望成立140個C級巷弄長照站，目前離目標已不遠，長照站多數設在社區發展協會、關懷據點，以及診所、教會等等，每處長照站衛生局補助購買健身器材、食材費用，C+多了長照喘息服務，配置照護服務員，有需要民眾可就近到長照站申請。