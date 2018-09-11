颱風山竹多「兇猛」？ 網友一張關島PO圖讓你秒懂！

一名似赴關島旅遊的林姓女網友，昨在臉書社團「爆廢公社」貼出山竹颱風掃過當地的狂風暴雨照，同時驚呼「真的很兇猛」、「台灣真的要小心」。（圖翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

2018-09-11 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕第22號颱風「山竹」今天上午8時已升級為強颱，目前位置在台灣東南東方約2300公里海面上，並以每小時22公里速度往西前進，近中心最大風速每秒51公尺，七級暴風半徑250公里，預計週五恐陸續發布海陸警、週六最接近台灣。先前有專家認為，「山竹」可能是今年最強颱風。然而，「山竹」威力究竟大到什麼地步，一名自稱赴關島旅遊的林姓女網友，就在臉書社團「爆廢公社」貼出「山竹」掃過當地的狂風暴雨照，同時驚呼「真的很兇猛」、「台灣真的要小心」。

根據女網友上傳的影片來看，「山竹」不僅造成超強風勢，還帶來驚人雨勢，雨量堪稱是用倒的，還被暴風吹到打斜，路樹劇烈搖晃，幸好當時路上沒什麼人，不然幾乎可以將傘弄到開花、人可能也會被吹到走不穩，陽台外附近望去盡是白茫茫，建築物窗戶也被豪雨沖到一片模糊。

女網友自嘲，「整天都與山竹在一起。整天在關島嶼山竹聊天」，並提醒「台灣真的要小心了，山竹真的很兇猛」。女網友也透露，自己遇到停電的情況，好加在飯店有裝設發電機，不過外面卻是一片漆黑，似乎直至半夜電力才恢復。

女網友還分享，關島那裡颱風來的前一天，雖是無風無雨，仍先暫停所有水上活動，10日早上颱風都還沒來，店家僅營業到中午，幸好飯店有餐廳、便利商店，要不然會餓肚子。

其他廢友見狀傻眼「山竹很大顆」、「台灣有護國神山，免驚」、「假期泡湯了，但平安就是福」、「快去吃個山竹壓壓驚」、「關島停電了，我朋友住在那，好可怕」。