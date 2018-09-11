「山竹」轉強颱週六最接近！鄭明典：它還有增強空間

山竹颱風已於今上午增強為強烈颱風，持續偏西移動，週六最接近台灣。（中央氣象局）

2018-09-11 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕山竹颱風來勢洶洶，其已於今上午8點增強為強烈颱風，暴風半徑也擴大至250公里，各國對山竹颱風路徑看法漸趨一致，預測颱風中心會從巴士海峽通過，台灣南部陸地可能會進入山竹的暴風圈範圍。

根據最新氣象資料顯示，第22號颱風山竹已於今上午增強為強烈颱風，山竹颱風中心氣壓925百帕，目前中心位置在北緯14.0度、東經141.2度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約2300公里的海面上，七級風暴風半徑擴大至250公里，十級風暴風半徑也增加到100公里，以每小時22公里速度，向西進行。

由於周圍環境適合發展，山竹颱風強度還有持續提升的可能性，氣象局副局長鄭明典指出，山竹的雲系很寬廣，除了有跨越赤道而來的濕暖空氣支持，加上海溫高、垂直風切小，強調「它還有增強的空間」。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，山竹未來路徑上大致是先偏西後往西北西到西北偏轉，由於高壓未來將向西調整，各國氣象單位的預報大致相同，山竹颱風中心從巴士海峽通過機率高。

吳聖宇表示，雖颱風中心不致直撲台灣，但暴風圈仍有機會掃過南台，依目前氣象局給出的速度以及暴風圈預估大小，海、陸警有機會在週五（14日）陸續發布，週六（15日）最接近台灣，呼籲民眾本週末活動安排上的務必注意，避免前往山區或海邊等危險區域。

位於台灣西南方海面的熱帶性低氣壓，也在今上午增強為今年第23號颱風「百里嘉」，目前正逐漸遠離台灣，對台威脅減小，應不會發布颱風警報。