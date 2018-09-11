叫我第一名！ 花壇農會全國「農村好物」二連霸

花壇鄉農會推出的「茉莉茶集」勇奪全國農村好物第1名，農會總幹事顧碧琪功不可沒。（記者湯世名攝）

2018-09-11 09:19

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第4年的農委會「農村好物」選拔活動，經專家評選及網路票選，決選結果揭曉，彰化縣花壇鄉農會「茉莉茶集」擊敗全國各地45項產品，勇奪第1名，這也是花壇農會的二連霸。花壇農會總幹事顧碧琪強調，她們會持續研發推出農村優質產品，提供消費者安心的選擇。

今年有超過百件的全國農村特色產品參與農委會水土保持局「農村好物」選拔，各具特色且品質極優，依據專家評審80％、媒體陪審10％、及網路票選10％比重計算總分；經初步篩選，其中食品類共有75件脫穎而出，再由專家評鑑出46件進入網路投票，由民眾投票給心目中最佳的「農村好物」，時間從8月24日至30日。

投票期間，食品類的彰化縣花壇鄉農會「茉莉茶集」都保持名列前茅，顯示其高人氣，日前決選出爐時，順利以5371票奪冠，擊敗其它食品類參賽產品，水保局並將總名次在官網公告，據此作為農村社區產業的表率。

顧碧琪表示，去年她們以「茉莉語茶」奪冠，今年推出的「茉莉茶集」也獲得民眾肯定，奪得二連霸，她們將持續精進，推出更多更優質且具家鄉特色的「農村好物」，與國人分享農村優質產品。

花壇鄉農會推出的「茉莉茶集」勇奪全國農村好物第1名，農會總幹事顧碧琪（左）與胞弟顧勝敏（右）感謝國人支持。（記者湯世名攝）