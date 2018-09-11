南投秋節食品抽驗 5件農藥殘留超標遭下架

2018-09-11 08:55

〔記者謝介裕／南投報導〕中秋佳節即將到來，南投縣衛生局特別抽驗市售月餅、蔬菜水果、禽畜水產品及其加工製品類等產品，總計抽驗78件，今公佈檢驗結果，有5件蔬果檢出殘留農藥超標，且均非縣內生產的，分別來自彰化、雲林2縣市，南投縣衛生局已移請上述2縣衛生局依法處理，並責令販賣業者立即下架，善盡守護民眾身體健康職責。

此次秋節應景食品檢驗項目，包括一般食品衛生標準、殺菌劑、亞硝酸鹽、防腐劑、動物用藥及農藥殘留等，來自彰化縣的2項不合格產品，即「小割菜」被檢出歐殺斯0.27ppm，標準為0.01ppm以下；以及「紅棗」被檢出得克莉0.21ppm，標準為0.01ppm以下，另雲林縣有3項產品不合格，包括「紅辣椒」被檢出撲克拉0.27ppm及普克利0.04ppm，標準均為0.01ppm以下；「荷豆」被檢出凡殺同0.30ppm及普克利0.08ppm，標準為0.01ppm以下，以及「西洋芹菜」被檢出滅芬諾0.05ppm，標準為0.01ppm以下。

南投縣衛生局指出，中秋節前後，許多民眾都會選擇與家人一起烤肉聚會，提醒民眾烤肉架應與炭火保持15公分左右距離，食材不宜過厚並適溫慢烤，且避免炭火過大，燒焦食物，同時應在烤肉架上舖一層標示合格的鋁箔紙，避免生鮮食物與炭火直接接觸，減少致癌物質產生。

除此，烤肉時也應搭配多量蔬菜食用，肉類儘量選擇瘦肉或去皮的雞肉，且烤肉醬不要塗太多，以減少高熱量、高油脂、高鈉鹽的攝取，進而過個快樂又健康的中秋佳節。