23號颱風最快今生成！「山竹」恐轉強颱週末影響全台

各國預測「山竹」颱風移動路徑。（圖擷取自國家災害防救中心）

2018-09-11 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到巴士海峽熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，花東及恆春半島仍為有陣雨或雷雨的天氣，南部地區水氣增多，北部及東北部地區上半天降雨則可逐漸趨緩。溫度方面，北台灣氣溫回升，中部以北及東北部白天高溫約32、33度，花東及南部地區雲量較多，高溫約28至30度。

22號中颱「山竹」中心位置在今日凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南東方2490公里之海面上，以每小時23公里速度，向西進行，今天中午可能轉為強颱，預計在週六、週日將通過巴士海峽，暴風圈將影響全台，亦不排除以稍往北偏移的路徑通過台灣附近，未來仍須多加留意颱風移動路徑；而受其外圍環流影響，北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

位在巴士海峽的熱帶性低氣壓預估在今天下半天會往西南西方向移動，並進入東沙島海面，逐漸遠離台灣地區，對台灣附近天氣的影響減小，但此系統最快有可能今日增強為為23號颱風「百里嘉」，須持續觀察。受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中央氣象局今日清晨5點5分對屏東縣恆春半島、台東縣及花蓮縣發佈大雨特報。

今日空氣品質部分，由於降雨逐漸減少，洗除作用減弱，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏、宜蘭以及花東空品區為「良好」等級。

週三至週五（12日至14日）太平洋高壓增強，天氣回穩，整體降雨減少，各地轉為以上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨為主的天氣型態，僅迎風面的東半部地區及北部山區整天偶有局部短暫陣雨；隨著中颱「山竹」逐漸接近台灣附近，受到其外圍雲系影響，週五下半天後東半部地區降雨機率將增加。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 26 ~ 32 26 ~ 30 24 ~ 30

今日受到巴士海峽熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，花東及恆春半島仍為有陣雨或雷雨的天氣。（資料照）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）