09/11 各報重點新聞一覽

2018-09-11 06:07

自由時報

台大人請願 促重啟校長遴選

台灣大學校長遴選爭議不斷達近十五個月，遴選爭議難解，影響高教聲譽、耗費社會資源等，部分海內外台大校友等決定挺身，十天內號召近兩百人連署請願，呼籲教育部長葉俊榮依法行政，助台大重啟校長遴選；部分請願代表昨赴教育部與葉會面，據轉達，葉認為請願行動是溫暖、「是助力」，也表示期能儘快解決台大遴選泥淖。

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一稱登革熱病死 一傳淹水吃流水席 社群貼文造謠 兩男送辦

未經查證就散布謠言，小心觸法！台中市有人在網路貼文稱「有里民因登革熱死亡了」而引起恐慌，警方昨日循線查獲PO文者為三十多歲的黃姓男子，他坦言只是「聽說」，被依違反傳染病防治法送辦，最高可處五十萬罰金。另有人在網站瘋傳「一群人站在淹水的椅子上吃流水席畫面」，並稱地點在當時下大雨的彰化員林，同樣引發不安。警方調查後通知PO片的呂男到案，他辯稱「只是好玩」，獲悉因觸法被辦時，懊悔地說：「以後不敢了！」

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曾雅妮叔叔 涉勾結台電工程師盜油

高球名將曾雅妮的叔叔曾茂昭經營「永有全貨運公司」，標下台電興達發電廠轉運柴油業務，卻涉嫌勾結興達發電廠工程師吳漢昌，旗下油罐車將柴油運輸至發電廠，部分柴油沒卸下，由吳協助出具不實過磅資料放行油罐車，將柴油變賣牟利。檢廉查扣貨運公司兩輛油罐車、價值四十六萬多元的柴油一萬七千多公升，橋頭地檢署與廉政署南調組昨將吳漢昌、永有全貨運負責人楊憶萍、曾茂昭等五名嫌犯，依貪污治罪條例、偽造文書等罪移送，吳、曾在法院羈押庭坦承犯行，分別以五十、七十萬元交保。

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蘋果日報

黑心豬油夫妻 逆轉無罪 摻皮碎油 不可食變合法「司法笑話」

黑心豬油案大逆轉，被告二審判無罪！4年前喧騰一時的北海油脂、協慶公司負責人呂青協、呂黃麗華夫婦，被控將飼料用油摻混製成食用豬油案，一審被依《食品安全衛生管理法》分別判處4年6個月及4年徒刑，呂青協夫婦不服上訴，台南高分院昨宣判，沒有直接證據證明被告將進口飼料油及皮碎油摻入食用豬油，判處兩人無罪，全案可上訴三審。消保團體批評對此結果難以接受，網友大罵「無罪！台灣司法果然是笑話」。

11年前搖頭趴 改名江俊翰再出發 台劇一哥持毒 暴哭道歉

曾在三立、民視參與多部鄉土戲劇演出的男藝人江俊翰，昨天下午現身電視台，聲淚俱下說：「我做錯事情，心裡滿是愧疚，大家可以盡量的責罵我、責備我！」這是一幕無法彩排也無法NG的實境秀，他的淚水如此真切、懺悔如此誠懇，卻無法讓人心疼，因為他昨天吸毒被抓，這是他第二次再犯，上一次是11年前，他幸運東山再起，這一次還有機會嗎？

聯合報

「人工抄寫空前絕後」？ 中選會槓上藍3公投

為力拚公投綁年底九合一大選，國民黨日前將反空汙、反核食、反深澳燃煤電廠的第二階段連署書送到中選會；中選會主委陳英鈐昨天指出，部分戶政機關在查對後反映，國民黨所提三項公投案，有高達六成是人工抄寫，並指稱「這項紀錄是空前可能也是絕後」。

「不知這麼嚴重」 淘寶網購火腿腸 面臨重刑重罰

莊姓女子去年在大陸淘寶網購買火腿腸，輸台時被海關查獲；由於大陸是口蹄疫區，肉類全面禁止輸台，台中地檢署昨天依違反動物傳染病防治條例起訴莊女，最重可處七年有期徒刑。

中國時報

日人踹慰安婦銅像 人權團體告到底

日本「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥上周五（7日）在台南市國民黨部旁，疑用腳踹慰安婦銅像，引發國內強烈反彈。台南市慰安婦人權平等促進協會、台南市議員謝龍介等人，昨日扛著慰安婦銅像北上，前往日本台灣交流協會抗議，要求日本台灣交流協會沼田幹夫代表公開為此事向台灣人民道歉。

馬雲1年後交棒 張勇接任主席

阿里巴巴集團董事局主席馬雲昨公布「傳承計畫」，明年9月10日將由集團現任首席執行長張勇，接替其主席一職；未來1年，他會協助張勇完成過渡。馬雲直言，該計畫已醞釀10年，而在交棒後，他想回歸教育，並感性表明，「阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲永遠屬於阿里」。