亂傳疫情謠言惹禍 連伊波拉都敢拿來開玩笑

2018-09-10 23:49
最近多地紛傳登革熱疫情，還有人散布疫情謠言，製造恐慌。（資料照）
〔記者吳亮儀／台北報導〕台中市黃姓男子日前在網路「批踢踢實業坊」貼文「據表示附近有里民因登革熱死亡了」，目前被移送檢調偵辦；其實近年違反傳染病防治法的案例不少，甚至有人敢拿讓全世界聞之色變的伊波拉病毒開玩笑。
2014年12月5日，一名19歲年輕人到高雄榮總就醫，並自述曾至奈及利亞旅遊並食用蝙蝠餐，因出現症狀懷疑自己感染伊波拉病毒。
結果鑑驗之後確診是陰性、且沒有到奈及利亞的旅遊史，當然也沒有吃蝙蝠餐，最後被依傳染病防治法中「病人謊報旅遊史，致使醫療機構人員依法通報，即有該當未據實陳述之行為」，罰一萬元到十五萬元罰鍰。
今年五月，網友在「批踢踢實業坊」發布「高雄蚊子有毒」文章，提及高雄市政府衛生局於日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，還驗出登革熱和瘧疾病毒，但完全沒這回事。
類似案例不少，疾管署表示，民眾隨意散播不實的疫情，容易引起其他民眾恐慌，也會對防疫工作不利。
民眾散播不實傳染病訊息或謠言事件簿 疾病管制署提供
|時間
|事件說明
|疾管署回應
|罰則
|107.09.09
|網友於「批踢踢實業坊」貼文稱「據表示附近有里民因登革熱死亡了」。
|國內今（107）年截至目前未有登革熱相關死亡病例。
|1. 傳染病防治法第63條： 散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，最高可科新臺幣五十萬元罰金。 2. 社會秩序維護法第63條第5款： 散佈謠言足以影響公共安寧者，得處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。
|107.05.31
|網友於「批踢踢實業坊」發布「高雄蚊子有毒」文章，提及高雄市政府衛生局於日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，另有檢出登革熱及瘧疾。
|高雄市提供的病媒蚊僅檢出帶日本腦炎病毒的三斑家蚊，未發現任何可能帶有登革病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊或可能帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊，且國內自1965年起已為瘧疾根除地區。
|106.06.01
|民眾於網路散播「垂直感染的愛滋兒童發病圖片」。
|該圖片實際上為天花或梅毒等傳染病之徵狀。
|105.10.11
|民眾於網路刊出「流感不危險、最危險的是疫苗，並指控2009 H1N1 年流感是世界衛生組織、美國等國際政府機構、製藥公司的陰謀」。
|2009年H1N1流感疫苗製作過程與全世界已使用多年的季節流感疫苗相同，各國在大規模使用後，也支持該疫苗的有效性與安全性。
|104.07.08
|民眾透過社群媒體散布「台北榮總收治一名曾至南韓旅行的疑似MERS（莫士）個案。」
|並未接獲該院通報，且向醫院查證亦表示並無該名個案。
|104.06.18
|網友運用社群媒體散布「台北飛韓國機上有MERS感染者於下機後即被檢驗確認」等訊息。
|經後續調查確認屬不實謠言
|103.12.05
|本國籍19歲男性至高雄榮總就醫，並自述曾至奈及利亞旅遊並食用蝙蝠餐，因出現症狀懷疑自己感染伊波拉病毒。
|檢驗結果確認為陰性；另經查該名男子亦無自述之旅遊史與食用蝙蝠餐之情事。
|病人謊報旅遊史，致使醫療機構人員依法通報，即有該當未據實陳述之行為，依據傳染病防治法第 69條第1項第1款，可處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。