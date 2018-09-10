亂傳疫情謠言惹禍 連伊波拉都敢拿來開玩笑

最近多地紛傳登革熱疫情，還有人散布疫情謠言，製造恐慌。（資料照）

2018-09-10 23:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕台中市黃姓男子日前在網路「批踢踢實業坊」貼文「據表示附近有里民因登革熱死亡了」，目前被移送檢調偵辦；其實近年違反傳染病防治法的案例不少，甚至有人敢拿讓全世界聞之色變的伊波拉病毒開玩笑。

2014年12月5日，一名19歲年輕人到高雄榮總就醫，並自述曾至奈及利亞旅遊並食用蝙蝠餐，因出現症狀懷疑自己感染伊波拉病毒。

結果鑑驗之後確診是陰性、且沒有到奈及利亞的旅遊史，當然也沒有吃蝙蝠餐，最後被依傳染病防治法中「病人謊報旅遊史，致使醫療機構人員依法通報，即有該當未據實陳述之行為」，罰一萬元到十五萬元罰鍰。

今年五月，網友在「批踢踢實業坊」發布「高雄蚊子有毒」文章，提及高雄市政府衛生局於日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，還驗出登革熱和瘧疾病毒，但完全沒這回事。

類似案例不少，疾管署表示，民眾隨意散播不實的疫情，容易引起其他民眾恐慌，也會對防疫工作不利。

民眾散播不實傳染病訊息或謠言事件簿 疾病管制署提供