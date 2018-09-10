高鐵台中站「人等車」 宣導一週後加強取締

高鐵台中站實施「人等車」新措施，旅客未到達前，駕駛人不得在載客區等候。（記者黃鐘山攝）

2018-09-10 23:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕高鐵台中站為有效疏導車流，實施接、送車輛樓層分流交通管制。台中市烏日警分局說，車站1樓7號出口載客區將實施「人等車」交通管制，旅客未到達前，駕駛人不得在載客區等候，即日起宣導一週，之後將加強執法，呼籲民眾遵守規定。

烏日警分局表示，高鐵台中站區實施接、送車輛樓層分流交通管制措施，其中車站1樓設置載客區，車站2樓設置下客區。為避免在旅客尚未抵達前，駕駛人於1樓載客區停等時間過長，造成交通壅塞，車站1樓7號出口載客區實施「人等車」交通管制作業。

旅客未到達前，駕駛人不得在載客區等候，即日起將對於違規車輛進行為期一週的宣導，宣導期滿將加強執法，呼籲民眾遵守相關規定，共同維護站區交通秩序。

高鐵台中站表示，高鐵台中車站1樓為載客專用，接親友之車輛，請在7號出口東側的載客專用區臨停，若親友尚未抵達，請利用7號出口北側的「載客專用停車場」（停車30分鐘免費）等候。

另外，車站2樓為送客專用，送親友到站搭車之車輛，請在2樓下客專用區臨停；「無障礙接送區」設於2樓；機車則請統一使用1樓；長時間停放之車輛，請使用鄰近收費停車場。