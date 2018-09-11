鳳鼻頭漁港水變白有毒？環保局：是碳酸鈣

鳳鼻頭漁港水域變成白色。（記者陳文嬋翻攝）

2018-09-11 01:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市小港區鳳鼻頭漁港近來被民眾發現水域變成乳白色，PO臉書質疑可能有毒，環保局澄清表示，成因同自來水煮沸形成碳酸鈣，與中國知名景點九寨溝情況相同，無毒、對環境也無害，民眾放心不必恐慌。

南星計畫區填海造陸工程於102年完工，目前移交高雄港務公司及海洋局使用管理，過去靠近鳳鼻頭漁港區域曾回填中鋼所產出的轉爐石，近來有民眾於該區發現水域變白，並於臉書PO文質疑有毒。

環保局表示，這是一個日常生活中常見化學反應，如同自來水煮沸後會形成乳白色水垢，也是一個碳酸鈣形成的反應，另國人赴中國九寨溝旅遊所見的湖底雪白色沉積，也是碳酸鈣形成的一種現象。

環保局指出，南部都是石灰岩地質，原水硬度比較高，鈣離子含量比較高，自來水煮沸過程中，鈣離子加上水中碳酸根，會形成碳酸鈣的水垢沉澱，轉爐石的鈣含量更高，特性是在水中會溶解出鈣離子，遇水容易起化學反應，形成乳白色碳酸鈣沉澱。

環保局多次派員檢測沒有毒性，除了PH值偏高外，其他重金屬成分，均符合國家標準，對環境並無危害，這次再派員現場檢測，港內水質pH值為8.82，其餘成分仍待檢驗分析。

至於為何水域近來變成乳白色？環保局說，轉爐石遇到水，自然會釋出乳白色的碳酸鈣，平時因埋在土裡，不易被人發現，因連日豪雨流出，引起民眾關注，強調對環境無害，民眾不用擔心。