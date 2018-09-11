超卡哇伊！彩筆造型座椅 快來富岡火車站拍好拍滿

富岡火車站月台新設的彩筆造型公共藝術座椅，讓車站月台更繽紛，而且男孩、女孩分別坐在彩筆上，十足童趣。（記者李容萍攝）

2018-09-11 00:58

〔記者李容萍／桃園報導〕2018桃園地景藝術節即將在14日登場，以楊梅富岡火車站為核心的「慢遊富岡」展區，串連深具特色的三連陂、富岡運動公園、伯公岡公園及民生陂，並涵蓋老街區內為腹地，老車站近日配合活動也大玩變妝違造，變得超卡哇伊！

就在富岡火車站南下、北上月台，由藝術家銀濟春以木頭創作的「富岡幸福筆記」，在月台設置8組彩筆造型的公共藝術座椅，座椅上坐著一對男孩、女孩，充滿童趣的模樣，讓搭火車的旅客驚喜不已。

原本老舊的富岡火車站月台廊道，由插畫家陳姵含以壓克力顏料、鉛筆兩種為主要媒材與風格創作的「富岡奇幻綠道」，依廊道現地空間裝置圍繞富岡小鎮元素的農田風光、花海、水圳、陂塘等畫作，同樣讓人驚豔。

市府文化局表示，這2件配合桃園地景藝術節創作的作品，將會在富岡車站現地永久保存。

富岡火車站月台新設的彩筆造型公共藝術座椅，讓車站月台更繽紛，而且男孩、女孩分別坐在彩筆上，十足童趣。（記者李容萍攝）