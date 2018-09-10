屏東沿海三鄉鎮10月底迎王怕缺水 水公司斥資增管徑

東港自來水塔，未來鎮區將加大管徑。（記者陳彥廷攝）

2018-09-10 22:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕上週的屏東沿海自來水停水事件，東港、新園兩鄉鎮復水除延遲還跳票，時近民眾相當重視的普度，極度不便加上以往水壓低的積怨，引發地區居民不滿，因10月底大東港地區將輪番展開迎王祭典，立委莊瑞雄擔憂屆時若停水，恐引發更大民怨，協調自來水公司斥資2000萬元，更換更大管徑的水管解決管線末端易缺水問題。

屏東沿海鄉鎮自來水源目前絕大多數來自牡丹水庫，水經竹坑加壓站送100公里到東港、新園，但除管線太長管末壓力低，壓力若反饋也致老舊水管破裂，1個月已破了2次，上週破管後雖修復，但東港、新園復水時間不斷延遲、跳票。

東港鎮的盛漁、豐漁、興漁、鎮海及嘉蓮等5個里平時水壓就低，屢發生缺水或停水，上週停水更是拖了3、4天，在跳票下新仇舊怨是全爆發，居民上週六包圍東港營運站要求水公司復水。

立委莊瑞雄指出，10月底東港、琉球及南州將輪番展開迎王，用水量勢必大增，若屆時再發生此情形，在地人在祭典期間除極大不便，更是款待神明、香客的大不敬。

他說，水公司原規劃的改善方式都要到年底，緩不濟急，協調水公司將主管直徑提昇2倍達400公釐，並再新增200公釐水管連結管網，讓東港水壓較低的5個里從末端也成為主管網區，配合東港加壓站增設閥栓調節水壓，儘量讓東港全鎮的供水無虞。

此外，水公司承諾潮新淨水場10月底還會再進場支援東港及新園的水量，並加大送大東港地區處瓶頸管線口徑，年底亦有3座台糖水井及甘棠門淨水場等工程，可增加為新園鄉供水。