放風箏的好地方！中庄調整池景觀土丘綠草如茵

中庄調整池景觀土丘新竣工，廣闊的草皮很適合放風箏、遛小孩。（記者李容萍攝）

2018-09-10 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕去年11月竣工的中庄調整池已成為新景點，巨大蓄水池一圈3.6公里可以儲水505萬噸，腹地還有40公頃綠地，是慢跑、騎鐵馬的好去處；經濟部水利署同意與桃園市政府合作營造大漢溪水環境，將挖掘中庄調整池餘方回填的景觀土丘（約3.8頃）進行綠美化工程，偌大草皮適合放風箏和舉行各式運動，市長鄭文燦10日主持竣工典禮，預告市府觀光旅遊局10月13日、14日將在此舉辦「桃園國際風箏節」，盼吸引更多遊客到中庄遊玩。

鄭文燦表示，中庄調整池第一期工程竣工後，二期工程決定不施作，市府與水利署北區水資源局協議代管中庄調整池，規劃約111公頃的中庄生態都會園區，以4億元經費推動3項計畫，包括辦理「悠活騎樂休閒園區」增設自行車道，經費約5000萬元，未來將銜接龍潭、大溪、鶯歌至八里，成為全台最長的自行車道；設置「中庄二期都會園區」，經費約2億元；以及增設「大漢溪山豬湖跨河自行車橋」，經費約1億5000萬元。

觀旅局長楊勝評表示，桃園國際風箏節邀請國際團隊參加，由亞洲國際風箏聯合會領軍德國、紐西蘭、新加坡、日本與台灣等超過15個風箏團隊、百位風箏好手，帶來國際風箏觀摩秀，有恐龍箏霸戰、瘋動漫風箏秀、戰鬥機模型風箏飛行秀、特技風箏等表演，還有各式造型的大型氣囊風箏、串型風箏、單線造型風箏等展演，並規劃放飛區，提供民眾放風箏。

水務局長劉振宇也說，悠活騎樂休閒園區環境營造計畫在左岸中庄二期範圍，除了現有景觀土丘多功能草皮及風箏運動場所，將導入乘風滑草體驗區、兒童地景遊戲場、追風大草坪、眺景休憩設施、大地藝術、地景藝術，串聯新北市的自行車道動線系統；大漢溪右岸則利用中庄攔河堰下游平坦高灘地，規劃多功能活動草坪、球類運動空間、自行車道及人行散步道、遮蔭休憩等景觀綠美化設施，新建一座人行及自行車專用景觀橋，將左岸中庄調整池、景觀土丘、騎樂園區與右岸山豬湖生態親水園區等休憩景點，可成為一日遊或半日遊的低碳旅遊選擇。

中庄調整池景觀土丘新竣工，廣闊的草皮很適合放風箏、遛小孩。（記者李容萍攝）

中庄調整池景觀土丘新竣工，廣闊的草皮很適合放風箏、遛小孩。（記者李容萍攝）