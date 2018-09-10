桃園盃三級棒球錦標賽開幕 新明國中逆轉贏韓國

桃園盃開幕戰安排去年冠軍的地主隊新明國中出戰韓國德壽國中。（記者李容萍攝）

2018-09-10 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「第三屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」10日舉行少棒、青少棒組開幕典禮，邀請少棒32隊、青少棒24隊參賽，其中韓國球隊5支、日本球隊1支；開幕戰安排去年冠軍的地主隊新明國中出戰韓國德壽國中，新明從1比4落後猛追，最後7比4逆轉勝奪首勝。

比賽最前3局雙方不分軒輊1比1平手，4局上韓國德壽國中無人出局攻占滿壘，接著利用捕手失誤、高飛犧牲打得分2分，5局上申東俊安打再敲回1分，取得4比1領先。

新明國中5局下急起直追，陳彥廷在一、二壘有人擊出深遠二壘安打送回兩人直達本壘。6局下蔡柏亘補上二壘安打將比數追平，黃保羅接著跑出內野安打，曾子祐再擊出三壘安打，打回超前2分，陳彥廷接著安打，將比數追成7比4領先，最後時間到達2小時限制，大會裁定新明獲勝。

新明先發投手曾子祐主投5局被擊出6支安打失4分，李樹勳中繼1局無失分，聯手帶領球隊勇奪首勝。

桃園市長鄭文燦主持開幕典禮表示，過去大家透過黑白電視和收音機看、聽棒球轉播，這是大家共同的記憶，桃園在三級棒球運動成績優異，平鎮高中今年就有5位選手入選中華職棒新秀，桃園盃賽事的代言人江國謙是其中1人，還捐職棒第一個月薪水感謝母校栽培。他強調，桃園盃的優勝隊伍冠軍獎金20萬、亞軍12萬、季軍8萬及殿軍5萬元，市府還與Lamigo桃猿隊合作行銷，希望透過舉辦桃園盃增加與各縣市和國外隊伍的交流，找回台灣對棒球的熱情。

桃園盃即日起至15日在中平國小棒球場、青埔慢速壘球場、體育大學和青埔運動公園棒球場進行比賽，教育局歡迎喜愛棒球的民眾到場為球員加油，相關賽事訊息可至桃園盃粉絲專頁查閱。

桃園盃去年冠軍的地主隊新明國中。（記者李容萍攝）

實力堅強的韓國德壽國中。（記者李容萍攝）

桃園盃開幕戰安排去年冠軍的地主隊新明國中出戰韓國德壽國中。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（中）主持桃園盃全國三級棒球錦標賽開幕典禮。（記者李容萍攝）