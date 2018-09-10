明日花東、屏東留意豪雨 各地午後有雷陣雨

明（11）日花東、南部受熱帶低壓的外圍環流影響，降雨機率高，其中花東、屏東恐有豪雨發生；午後各地仍有雷陣雨。（記者王藝菘攝）

2018-09-10 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕明（11）日中部以北地區降雨趨緩，轉為悶熱的天氣，高溫達33度，但花東、南部受熱帶低壓的外圍環流影響，降雨機率高，其中花東、屏東恐有豪雨發生；午後各地有雷陣雨，外出記得攜帶雨具。中央氣局預報，「山竹」颱風持續往西移動接近台灣，最快15日影響台灣。

氣象局預報，明日受熱帶性低氣壓影響，花東、南部水氣增多，整天有不定時短暫陣雨或雷雨，其中花東、屏東地區恐有豪雨發生的機率；各地、山區午後有雷陣雨，民眾外出記得攜帶雨具備用，若前往山區注意落石坍方。

溫度方面，明日受降雨鋒面影響，南部、花東氣溫舒適，約28至30度；中部、北部及宜蘭地區較為悶熱，約30至33度。各地早晚低溫約24至26度。

空品方面，明日北部降雨趨緩，其餘地區汙染物擴散條件較差，北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級；高屏、宜蘭及花東地區受到降雨影響，為「良好」等級。

紫外線方面，明日各地多達高量級，台東、台南及連江地區達中量級，僅宜蘭地區達過量級，外出20分鐘恐曬傷，提醒民眾記得防曬，多補充水分，慎防熱傷害。

颱風消息，「山竹」颱風今（10）日下午2時中心位於位於鵝鑾鼻東南方2750公里的海面上，目前為中度颱風，將持續增強並往西移動，預估15、16日最接近台灣附近。

此外，目前台灣東南方海面有個熱帶性低氣壓，逐漸往西移動，有可能發展成輕度颱風，提醒民眾前往海邊活動、交通往返注意安全。

中颱「山竹」颱風位於位於台灣東南方的海面，目前持續增強並往西移動，預估最快15日影響台灣。（圖擷取自中央氣象局）

明日南部、花東氣溫舒適，約28至30度；中部、北部及宜蘭地區較為悶熱，約30至33度。（圖擷取自中央氣象局）

明日各地多達高量級，台東、台南及連江地區達中量級，僅宜蘭地區達過量級，提醒民眾記得防曬，多補充水分。（圖擷取自中央氣象局）