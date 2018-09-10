藤井是腳麻而非踹慰安婦銅像？ 他批：理由有夠爛

日本右派團體「慰安婦之真相國民運動」幹事藤井實彥，上週涉嫌用左腳踢踹位於國民黨台南市黨部旁的慰安婦銅像，其友人則發文表示，藤井只是腳麻在做伸展動作。「宅神」朱學恒則批評，這理由有夠爛。（圖擷自Shun Ferguson Fujiki臉書）

2018-09-10 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本右派團體「慰安婦之真相國民運動」幹事藤井實彥，上週涉嫌用左腳踢踹位於國民黨台南市黨部旁的慰安婦銅像，還擺POSE請人幫忙拍照，畫面曝光引發不小爭議，但藤井的友人則發文指出，藤井只是腳麻在做伸展動作。對此，「宅神」朱學恒批評，這理由有夠爛。

朱學恒在臉書表示，除了狗以外，沒聽過什麼動物腳麻時要把腳懸空抬起，而且腳麻懸空還拍照，「是在拍痠痛藥布廣告嗎？這種連狗也不信的爛理由，你還是留給狗狗一家人吧」。

前總統馬英九辦公室發言人、台北市議員參選人徐巧芯則表示，如果藤井實彥不是踹慰安婦銅像，只是腳麻伸展，那就請藤井實彥在日本媒體面前「公開的陳述一次、再伸展一次，看看有多少人會相信。你會相信嗎？」

網友也留言，「如果他在南韓做同樣的舉動，不知下場會如何？」、「錯就是錯！還找一堆爛理由」、「傻眼，這個理由太爛了！」、「看不下去了，這也可以硬凹」。