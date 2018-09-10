鶯歌鐵路立體化 議員促加速進行

新北市鶯歌地區鐵路至今未地下化，影響都市發展，目前市府正進行鐵路立體化可行性評估研究案。（捷運局提供）

2018-09-10 21:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市樹林、鶯歌區近年蓬勃發展，人口密集，但鐵路系統至今未地下化，阻礙都市發展，且平交道周邊經常發生交通事故，有安全疑慮，當地居民多年來爭取地下化未果，市議員蘇有仁今天質詢，要求市府加速推動。捷運局表示，全案可行性評估正上網招標，預計10月1日決標。

捷運局局長趙紹廉指出，鶯歌地區目前有3處平交道，長期以來居民反映，聲光警示系統打擾住家安寧，鐵路把地區一分為二，不利城市發展，且平交道附近交通動線複雜，威脅用路人安全，近年市府針對交通安全進行改善，包括調整平交道線型、強化道路平整性等，這幾年並未發生重大事故，但民眾仍希望鐵路早日遷移。

蘇有仁認為，鐵路影響鶯歌地區發展，目前大台北都會區鐵路都已地下化，獨缺鶯歌，若能立體化，可提高土地利用效能，他多次在議會質詢時關心此議題，盼可行性研究案招標順利，加速推動。

趙紹廉表示，鶯歌鐵路立體化有高架化、地下化等方案，究竟哪種方式適合，目前正辦理可行性評估，研究案已上網招標，因為有許多顧問公司表達高度興趣，標案延長10天至10月1日招標截止，廠商得標後，估計需費時1年規劃。