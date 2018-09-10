柿子樹竟然被自己的果實害死 原因是....

味衛佳柿餅觀光農場主人呂理鑑檢視整個柿子園，發現有多棵柿子樹因為柿子太多，導致樹幹從中被撕裂成兩半倒伏在地。（記者黃美珠攝）

2018-09-10 23:01

〔記者黃美珠／新埔報導〕一年一度柿餅產季又到了！新竹縣新埔鎮柿餅加工業者呂理鑑說，今年因春雨和梅雨都沒來，落果少，柿子結實纍纍，粗估產量將比往年多1倍。但也因此，有些來不及疏果的柿子樹竟因風力作用，發生樹身不敵2側過重的柿子，直接被強力撕開倒伏於地的狀況，看起來樹身猶如被人從中劈開，連種柿子35年的他也是首見。

結實纍纍表示今年就是好年冬嗎？味衛佳柿餅觀光農場主人呂理鑑說，他不敢這麼樂觀。因為缺水、日照太強，使得今年很多水果都有「日燒」的天然損害發生，柿子也不例外。

再加上今年景氣不好，市場買氣不高，他從稍早南部鳳梨、香蕉、火龍果先後發生滯銷狀況，心裡頭就已經有了最壞的打算。

至於日燒的情況到底有多嚴重？他以親友的柿子園為例，8分左右的面積所種的190棵柿子樹，往年大概可以收成8000台斤，但是今年預估會有4分之1遭到日燒而成了無用的柿子。

他說，日燒的形成就是柿子在日照太強、太長之下缺乏遮蔽、防曬所致。石柿的成熟期大概在最近，筆柿要等到11月末才會逐漸轉紅。但是現在進入柿子園，觸目可及就是成片成片出現的日燒慘樣，它們的特徵就是在非成熟期，卻已有局部地方率先轉黃，有的外皮甚至都被晒成了焦黑。

呂理鑑說，日燒的柿子看起來雖只有局部受害，實際整顆果肉會變硬，根本無法再做成柿餅。所以雖然今年沒有往年落果的損失，但卻有前述日燒的損害，以及柿子樹直接被自己所結出的柿子給「害死」的罕見狀況。

因此今年柿餅的產銷是否能因柿子大產而更活絡、熱鬧？呂理鑑持謹慎看法，認為有待評估。

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