黃志中：醫護人員職場被性騷擾高達2、3成 通報數據卻偏低

小港醫院員工演出「拒絶與性騷擾同行」行動劇，醫院男主管還反串演出女員工，並籲請各醫院提供院內員工免於性騷擾的工作環境。（記者方志賢攝）

2018-09-10 22:51

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局今下午舉辦醫療機構職場性騷擾防治研討會，衛生局長黃志中表示，研究顯示醫護人員在職場被性騷擾不愉快經驗者，高達2、3成，而最常見的性騷擾，例如醫護人員為病人換點滴、量血壓時，而遭病患伸出鹹豬手，但卻很少性騷擾案被通報出來。

黃志中也建議，各療院所不僅要設置申訴專線電話、電子信箱，甚至專門的手機並由專人接聽，以確保當事人權益及隱私。

高市府衛生局重視職場性騷擾防治，今於小港醫院舉辦「從性騷擾防治到性別主流化研討會」，黃志中率高榮、高醫、高長、義大醫院及市立醫院等單位代表，共同宣誓「拒絶性騷擾 從你我做起」。

活動還安排小港醫院員工演出「拒絶與性騷擾同行」行動劇，醫院男主管還反串演出女員工，逗趣演出，炒熱氣氛，並籲請各醫院提供院內員工免於性騷擾的工作環境。

黃志中說，職場性騷擾發生的原因不僅因性別、年齡，更重要是加害人誤以受害者在權力結構中是可欺負的對象，這是錯誤觀念。而醫院常見的性騷擾，例如醫護人員為病人換點滴、量血壓時而遭病患伸出鹹豬手。

黃志中強調，職場遭受性騷擾的受害者，要告訴別人自己遭性騷擾，可能擔心被認為是行為不檢，或自認很丟臉的事，而不敢提出申訴，他希望透過研討會，不斷呼籲大家遭遇性騷擾是有法律、有管道可處理、可受到保護的。

小港醫院院長郭昭宏也說，透過性騷擾防治的研討會，從被動的教導如何防治性騷擾及不能對人性騷擾，到尊重兩性平等及政策面的性別平等，這是非常重要的議題。

衛生局也強調，被性騷擾者在面對性騷擾時，多半是不舒服、生氣、難堪、驚嚇及恐慌、責怪自己，嚴重時會出現創傷後症候群，影響人際關係及家庭關係，進而影響工作效率，導致容易發生醫療糾紛，或離職而產生人力成本增加，間接造成醫院損失。