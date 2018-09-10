別虧雞了…屏東「閹雞first day」 八月初一為土地公暖壽

2018-09-10 19:31

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣南州鄉萬華村大埔福德宮主祀福德正神，有別於一般土地公聖誕日為農曆八月十五，大埔福德宮的土地公提早在八月初二過生日，今天八月初一，廟方先舉辦「閹雞比賽」為土地公暖壽。

萬華村的大埔聚落相傳民國元年時仍是河床，直到當時新竹湖口客庄的戴冉南下，在現在廟後方的刺竹前立石奉為福德正神，後戴金、戴棟兩兄弟開墾，當地人丁漸旺，但因土地公仍在刺竹前祭拜易受風雨，逢南州溪州代天府朱府千歲降駕踏地動土興建，也獲代天府內團生不辭辛勞及熱誠幫助，地主戴興家更慷慨奉地，「大埔福德宮」於1985年7月14日入火安座，興旺至今。

南州鄉代戴曉萍是當地人，她說，相較土地公的聖誕日一般為農曆八月十五，大埔福安宮的土地公則是在擲筊後由土地公同意提早到八月初二，而賣閹雞的飼主不少，但在屏東有結合神明生日的閹雞比賽就相對少，從信徒所飼的閹雞取前3重，其餘則有參加獎，明天將全數料理作為伯公祝壽的供品。

受大雨影響，今天比賽僅7隻閹雞前來參賽，前3重者分獲3000、2000及1000元獎金，最後由重約11.15台斤的大閹雞奪冠，連壯碩的飼主抓起雞身都略顯吃力，飼主說，閹雞相較一般肉雞價格高出不少，若以市價來算，要是當年參賽競爭的閹雞重量較重，獎金換算下來可能還低於市價，但結合廟宇的比賽除趣味性，更是達謝庄頭神明整年來的照顧，信徒不會計較，明天將把炊熟的冠軍雞帶來讓伯公享用。

閹雞品種與常見肉雞不同，採圈養方式相較下不易養，而這個屏東少見的閹雞比賽固定在農曆八月初一（first day of the eighth lunar month），鄉民聞訊嘖嘖稱奇，甚至有人笑說「台南有虧雞福來爹（crazy friday），屏東有『閹雞first day』！」。