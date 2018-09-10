明道高中「模擬聯合國會議」 全英文辯論書寫

明道中學舉辦跨校性「模擬聯合國會議」，參與學生舉手發言，全程並以英文模擬聯合國會議的發言。（記者陳建志翻攝）

2018-09-10 20:23

〔記者陳建志／台中報導〕明道中學為讓同學關注世界議題，近日舉辦跨校性「模擬聯合國會議」，討論「性別人權」及「動物實驗」等議題，吸引包括台中女中、台中二中、台中美國學校等學校，共40多名學生參與，會議全程以英文辯論書寫，參與同學不但事前需瞭解相關議題，還要以全英文的方式發言和磋商，對於提升思考、溝通和英文表達能力有相當的助益。

明道中學連續多年舉辦「模擬聯合國會議」，今年擴大舉辦，廣邀全國高中生參加，共邀請到台中女中、台中二中、東大附中、台中華盛頓、台北薇閣、高雄義大、台中美國學校等學校參加，會議8日、9日兩天在明道登場，共有47位各校高中生參加。

此次主辦的高二學生吳承叡說，此次活動前後籌備達1年，甚至遠至中國、香港參與校外的類似活動，不但建立人脈，也累積經驗；另一位主辦的李章瑗則說，5年前參與柬埔寨國際教育志工活動後，開始關注國際社會議題，尤其邀請各校參加的過程讓自己學習到溝通聯繫的技巧，是很寶貴的經驗。

明道中學副校長林雯琪今天表示，學校每年都鼓勵同學參與國內外志工活動、校際交流，「模擬聯合國會議」全程以英文表達、思考，對於同學語文能力，以及跨領域學習、資源整合、全球視野都是最好的磨練；國際部主任文義豪也肯定學生，藉由舉辦跨校性活動挑戰自我，並從中學到寶貴的經驗。