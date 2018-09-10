神秘海灘浪捲釀5死 宜蘭縣沙灘車管理要點最快本週上路

宜蘭縣南澳神秘海灘（見圖）2日發生沙灘車落海造成5死意外，縣府緊急研商沙灘車管理事宜，未來全縣一體適用。（資料照）

2018-09-10 19:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳神秘海灘2日發生3輛沙灘車落海，造成5死意外，縣府事後封閉神秘海灘10日，針對沙灘車擬定相關辦法，今邀集相關單位討論，研商管理作為；縣府解釋，沙灘車管理要點最快本週應可公告上路，讓有意經營的業者有法規可以遵循。

南澳神秘海灘近年旅遊風氣盛行，騎乘沙灘車飆沙成當地盛行旅遊方式，但2日下午2小時內，連續發生2起落海意外，3輛沙灘車被浪捲走，造成5人身亡。

縣府事後訪查兩家沙灘車業者，發現均無營業登記，也未幫遊客投保；事後代理縣長陳金德宣布神秘海灘封閉10天，由縣府訂定沙灘車管理要點及注意事項，預計14日重新開放。

今縣府邀集羅東林管處、東北角風景區管理處等單位研商，確定要點訂定方向；縣府初步規劃，業者除須完成營業登記、投保遊客意外險，另全程還要穿著救生配備，若沿海出現長浪，則需視氣象狀況，暫停行程等，業者也需取得目的土地主管機關同意，才能在該海灘營運。

縣府指出，要點正式出爐後，全縣海灘一體適用，沙灘車業者需依要點規範執行，若違反要點相關規定，可依「商業登記法」、「宜蘭縣消費者保護自治條例」、「道路交通管理處罰條例」開罰業者。

縣府表示，新訂沙灘車管理要點屬行政規則，預計今、明兩天就會針對法條逐一討論，最快本週應能公告上路，讓業者有法規可以遵循。