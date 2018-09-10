醫病》入秋轉骨好時機 先戒打手遊

秋冬養陰是青少年「轉骨」好時機，中醫師認為轉骨的主要課題並非只吃補藥，而是需配合「均衡飲食」、「適度運動」、「充足睡眠」、「預防保健」等良好生活習慣。（記者王峻祺攝）

2018-09-10 22:38

［記者王峻祺／花蓮報導］「白露」節氣後，家長多半會讓邁入青春期的小孩服用轉骨中藥方，但有中醫師認為過去通用的「轉骨方」，已不符合現代青少年需求，加上長時間打手遊等3C產品，普遍出現肥胖、視力退化等問題，建議應先朝培養良好生活習慣。花蓮慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛說，中醫轉骨並非只吃補藥，而是要打好健康底子，才能加乘轉骨效果。

楊成湛說，轉骨不僅僅在於長高而已，更重要的是透過調整臟腑機能和改善偏差體質達到促進生長發育目的，過去農業社會通用的「轉骨方」，已不符合現代青少年的需要，應透過中醫師辯證論治、量身打造專屬個人需求的轉骨方。

他說，秋冬養陰是青少年「轉骨」的好時機，為來年春夏陽氣生長順利而打下良好基礎，但轉骨的主要課題並非只吃補藥，而是仰賴「基本功」的養成，也就是培養「均衡飲食」、「適度運動」、「充足睡眠」、「預防保健」等良好生活習慣。

楊成湛說，青少年從10至12歲開始到16、17歲間的生長潛力最大，轉骨時間點必須根據第2性徵的出現為基準點，太早亂吃補藥都有可能會造成性早熟的後遺症，男女調理轉骨也有差別，但原則上都採補脾益腎疏肝，提醒家長切勿直接聽從坊間偏方直接用藥，均需經由中醫師看診後開立處方，才能有助於孩子的生長發育。