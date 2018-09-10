地方政府首成立區塊鏈推動辦公室 新北揭牌

新北市區塊鏈推動辦公室主任黃經堯（左）介紹辦公室願景。（新北市政府經濟發展局提供）

2018-09-10 20:11

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市區塊鏈推動辦公室今天在位於三重台北橋站旁的「新北創力坊」成立，媒合學界、業者，協助新北業者區塊鏈應用。

新北市區塊鏈推動辦公室主任黃經堯表示，推動辦公室以「新鏈結、新模式、新價值」為目標，將培育區塊鏈人才，並透過產業媒合與應用導入，激發創新商業模式，期望藉由區塊鏈技術，帶動新北市企業創造翻轉式革新。

新北市長朱立倫主持啟用儀式，立法委員許毓仁及海內外區塊鏈應用業者都到場參與。

朱立倫表示，區塊鏈技術發展快速，逐漸成為第4波工業革命的趨勢，因此新北市率先成立「區塊鏈推動辦公室」，未來將以場域實驗、人才培育、產業媒合及國際合作四大面向為工作重點，協助中小企業轉型升級。

區塊鏈推動辦公室進駐團隊「 BizWitcher收併購平台」創辦人張哲維說，區塊鏈應用廣泛，在資產交易過程中，運用區塊鏈技術所具備的「可追蹤性」及「加密安全性」等特色，可讓資產在交易過程中更加安全有保障。而這些特性，未來亦可運用於各行各業中。

立法委員許毓仁表示，區塊鏈應用領域相當廣泛，各個產業都可利用區塊鏈的技術進行翻轉式的革新，新北市作為北台灣經濟發展重鎮，產業實力雄厚且能量豐沛，具備發展區塊鏈產業良好的體質，樂見新北市成立第一個由地方政府發起的區塊鏈推動辦公室，也期盼推動辦公室作為區塊鏈技術應用的先驅推動者，未來能帶領台灣在國際上成為發展區塊鏈技術的領導者。

開幕儀式也安排「BizWitcher收併購平台」示範區塊鏈的實際應用，張哲維說，在資產交易過程中，運用區塊鏈技術所具備的「可追蹤性」及「加密安全性」等特色，可讓資產在交易過程中更加安全有保障。而這些特性，未來亦可運用於各行各業中。